/Huge Drug Bust In Thiruvananthapuram: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ ലഹരിവേട്ട; 10 kg കഞ്ചാവുമായി 2 പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ബൈക്കിൽ കടത്തിയ പത്തു കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു പേർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിയിൽ. കഞ്ചാവ് കടത്തിയ രണ്ടുപേർ പിടിയിലായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈഞ്ചക്കലിൽ നിന്നാണ്.
പിടിയിലായതിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളുമുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഡാൻസാഫ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവുമായി ഇവർ പിടിയിലാകുന്നത്. പോലീസിന് സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. പിടികൂടിയ പ്രതികളെ ഫോർട്ട് പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ മുതൽ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി വരികയായിരുന്നു. ഇത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ-നാർകോ ഹ്യൂണ്ട് പദ്ധതിയുടെ മുന്നൊരുക്കമായായിരുന്നു ഈ പരിശോധന.
കൊളുക്കുമലയില് യുവാവ് കൊക്കയിലേക്ക് ചാടി; ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയം
ചിന്നക്കനാൽ കൊളുക്കുമലയിലെ സിംഹപാറയിൽ നിന്നും യുവാവ് അഗാധമായ കൊക്കയിലേക്ക് ചാടി. ചെന്നൈ അഭിരാമപുരം സ്വദേശി എൻ. ദ്രാവിനേഷ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്നാണ് വിവരം. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ്.
യുവാവ് ഓടിപ്പോയി കൊക്കയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയായിരുന്നുവെന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ മൊഴി നൽകി. പ്രണയനൈരാശ്യമാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. യുവാവിന്റേത് ആത്മഹത്യാശ്രമമാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. പ്രണയനൈരാശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് ദ്രാവിനേഷ് ചാടിയതെന്ന സംശയത്തിലാണ് പോലീസ്. സംഭവത്തിൽ ശാന്തൻപാറ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
