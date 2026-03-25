  • നവവധുവിന്റെ വാരിയെല്ലും കാൽമുട്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

നവവധുവിന്റെ വാരിയെല്ലും കാൽമുട്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

അറഫാ ബന്ധുവുമായി സംസാരിച്ചതിൽ ഉണ്ടായ പ്രകോപനമാണ് മർദ്ദനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 25, 2026, 10:53 AM IST
  • നവവധുവിന്റെ വാരിയെല്ലും കാൽമുട്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ
  • ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി ആസിഫിനെയാണ് കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
Gold Rate Today March 24: സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വിപണി വില അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today March 24: സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വിപണി വില അറിയാം
Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മാർച്ച് 25 മുതൽ ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Gajakesari yoga
Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മാർച്ച് 25 മുതൽ ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Kerala BT-46 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-46 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
നവവധുവിന്റെ വാരിയെല്ലും കാൽമുട്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നവവധുവിന്റെ വാരിയെല്ലും കാൽമുട്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി ആസിഫിനെയാണ് കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Also Read: 50 കിലോ ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചൈനീസ് നിർമിത ഡ്രോൺ പിടികൂടി

ഇയാളുടെ ക്രൂര മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ചെങ്കോട്ടുകോണം ഷംനാഥ് മൻസിലിലെ അറഫാ നജുമുദ്ദീൻ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരുടെ വിവാഹം ജനുവരി 25 നായിരുന്നു. ആസിഫ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച തികയും മുൻപ് അറഫയെ മർദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതി.  

Also Read: സൂര്യ ചൊവ്വ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ആഡംബരവും സമ്പത്തും

കഴിഞ്ഞ മാസം 17 ണ് അറഫാ അമ്മയുടെ സഹോദരിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു അതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് ആസിഫ് അറഫായുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയും മുതുകിൽ ചവിട്ടി ശേഷം കാൽമുട്ട് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാണ് പരാതി. മാത്രമല്ല കുപ്പികൊണ്ട് നെഞ്ചിലും വാരിയെല്ലിലും അടിച്ചെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. മർദ്ദനത്തിൽ അറഫായുടെ വാരിയെല്ലിനും നെഞ്ചിനും വലതു കാലമിട്ടിനും ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.  അറസ്റ്റു ചെയ്ത ആസിഫിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

