നവവധുവിന്റെ വാരിയെല്ലും കാൽമുട്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നവവധുവിന്റെ വാരിയെല്ലും കാൽമുട്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി ആസിഫിനെയാണ് കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇയാളുടെ ക്രൂര മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ചെങ്കോട്ടുകോണം ഷംനാഥ് മൻസിലിലെ അറഫാ നജുമുദ്ദീൻ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരുടെ വിവാഹം ജനുവരി 25 നായിരുന്നു. ആസിഫ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച തികയും മുൻപ് അറഫയെ മർദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതി.
കഴിഞ്ഞ മാസം 17 ണ് അറഫാ അമ്മയുടെ സഹോദരിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു അതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് ആസിഫ് അറഫായുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയും മുതുകിൽ ചവിട്ടി ശേഷം കാൽമുട്ട് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാണ് പരാതി. മാത്രമല്ല കുപ്പികൊണ്ട് നെഞ്ചിലും വാരിയെല്ലിലും അടിച്ചെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. മർദ്ദനത്തിൽ അറഫായുടെ വാരിയെല്ലിനും നെഞ്ചിനും വലതു കാലമിട്ടിനും ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റു ചെയ്ത ആസിഫിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.