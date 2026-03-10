തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഭാര്യ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്കെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചു മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി ഈ വിവാദത്തിൽ അധിക ചർച്ച വേണ്ടെന്നുമാണ് ബിന്ദു മേനോന്റെ നിലപാട്.
സംഭവത്തിൽ താൻ ഇതുവരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ബിന്ദു മേനോൻ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയുമായുള്ള പ്രശനം പുറത്തുവന്നതോടെ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്ന ഗണേഷ് കുമാർ ഇന്നലെ സഹോദരിയെയും ഇന്ന് തന്നെയും വിളിച്ചതായും ഭാര്യ ബിന്ദു മേനോൻ പറഞ്ഞു.
ഗണേഷിനെ താൻ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തീർക്കാമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ ഉറപ്പുതന്നതായും തന്നോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞതായും ബിന്ദു മേനോൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ തന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വൈകാരികമായെന്നും തനിക്ക് അയ്യായിരം പ്രണയമുണ്ടെന്ന ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതെന്നും ബിന്ദു മേനോൻ പറഞ്ഞു. ഗണേഷിനെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു [പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല തന്റെ ആരോപണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ തനിക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ലെന്നും ബിന്ദു മേനോൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഭാര്യ ബിന്ദു മേനോൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം വിവാദമായതോടെ മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ഭാവി തകരുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ മാപ്പു പറച്ചിലും വിവാദം കെട്ടടങ്ങുന്ന വിധം വഴിത്തിരിവും ഉണ്ടായത്.
