English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • KB Ganesh Kumar Wife Bindu Menon Controversy: ഗണേഷ്‌കുമാർ വിവാദം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക്; ഭാര്യയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മന്ത്രി

KB Ganesh Kumar Wife Bindu Menon Controversy: ഗണേഷ്‌കുമാർ വിവാദം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക്; ഭാര്യയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മന്ത്രി

മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരേ അതിഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ബിന്ദു മേനോൻ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 10, 2026, 11:45 AM IST
  • ന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഭാര്യ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്കെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • മന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചു മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി ഈ വിവാദത്തിൽ അധിക ചർച്ച വേണ്ടെന്നുമാണ് ബിന്ദു മേനോന്റെ നിലപാട്

Read Also

  1. KB Ganesh Kumar Controversy: ഗണേഷ്കുമാർ പുറത്തേക്ക്? കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് സിപിഐഎം; രാജിവെക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും

Trending Photos

Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
8
Gold rate
Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
7
Mercury Transit 2026
Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
Shani Asta 2026: ശനി 40 ദിവസത്തോളം അസ്തമയത്തിൽ; മാർച്ച് 13 മുതൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ
5
Shani Asta 2026
Shani Asta 2026: ശനി 40 ദിവസത്തോളം അസ്തമയത്തിൽ; മാർച്ച് 13 മുതൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ
Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
5
Shukraditya Rajayogam
Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
KB Ganesh Kumar Wife Bindu Menon Controversy: ഗണേഷ്‌കുമാർ വിവാദം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക്; ഭാര്യയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഭാര്യ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്കെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചു മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി ഈ വിവാദത്തിൽ അധിക ചർച്ച വേണ്ടെന്നുമാണ് ബിന്ദു മേനോന്റെ നിലപാട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഗണേഷ്കുമാർ പുറത്തേക്ക്? കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് സിപിഐഎം; രാജിവെക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും

സംഭവത്തിൽ താൻ ഇതുവരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ബിന്ദു മേനോൻ പറഞ്ഞു.  ഭാര്യയുമായുള്ള പ്രശനം പുറത്തുവന്നതോടെ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്ന ഗണേഷ് കുമാർ ഇന്നലെ സഹോദരിയെയും ഇന്ന് തന്നെയും വിളിച്ചതായും ഭാര്യ ബിന്ദു മേനോൻ പറഞ്ഞു. 

ഗണേഷിനെ താൻ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തീർക്കാമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ ഉറപ്പുതന്നതായും തന്നോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞതായും ബിന്ദു മേനോൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ തന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വൈകാരികമായെന്നും തനിക്ക് അയ്യായിരം പ്രണയമുണ്ടെന്ന ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതെന്നും ബിന്ദു മേനോൻ പറഞ്ഞു. ഗണേഷിനെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു [പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല തന്റെ ആരോപണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ തനിക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ലെന്നും ബിന്ദു മേനോൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: യുദ്ധം എപ്പോള്‍ തീര്‍ക്കണമെന്ന് ഇറാൻ തീരുമാനിക്കും, അമേരിക്കയല്ല; പ്രതികരണവുമായി ഐആർജിസി

ഭാര്യ ബിന്ദു മേനോൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം വിവാദമായതോടെ മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ഭാവി തകരുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ മാപ്പു പറച്ചിലും വിവാദം കെട്ടടങ്ങുന്ന വിധം വഴിത്തിരിവും ഉണ്ടായത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KB Ganesh KumarCPIMPinarayivijayanBinu Menon AlleationsKB Ganesh Kumar Controversy

Trending News