English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
Kerala Assembly Election 2026: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുളള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിപിഐ

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 15, 2026, 08:58 PM IST
  • കേരളം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു സിപിഐ
  • ബിനോയ് വിശ്വം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് 25 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്

Trending Photos

തിരുവനന്തപുരം: കേരളം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു സിപിഐ. ബിനോയ് വിശ്വം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് 25 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. ഗോവിന്ദന്‍ പളളിക്കാപ്പിലാണ്. നാദാപുരത്ത് അഡ്വ. പി വസന്തം, തിരൂരങ്ങാടിയില്‍ അജിത് കൊളാടി, മഞ്ചേരിയില്‍ മുസ്തഫ വി എം (സ്വതന്ത്രന്‍), ഏറനാട് -അഡ്വ. ഷെഫീര്‍ കിഴിശേരി, പട്ടാമ്പിയില്‍ മുഹമ്മദ് മുഹ്‌സിന്‍, മണ്ണാര്‍ക്കാട് മന്‍സില്‍ അബൂബക്കര്‍, തൃശൂരില്‍ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്‍, ഒല്ലൂര്‍ അഡ്വ. കെ രാജന്‍, നാട്ടികയില്‍ ഗീതാഗോപി, കയ്പ്പമംഗലത്ത് കെ കെ വത്സരാജ്, കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ വി ആര്‍ സുനില്‍ കുമാര്‍, പറവൂരില്‍ ഇ ടി ടൈസണ്‍ മാസ്റ്റര്‍, മുവാറ്റുപുഴയില്‍ എന്‍ അരുണ്‍, ചേര്‍ത്തലയില്‍ പി പ്രസാദ്, ഹരിപ്പാട് ടി ടി ജിസ്‌മോന്‍, വൈക്കത്ത് പി പ്രദീപ്, പീരുമേടില്‍ കെ സലീംകുമാര്‍, അടൂരില്‍ പ്രിജി കണ്ണന്‍, പുനലൂര്‍ അജയപ്രസാദ് സി, ചടയമംഗലത്ത് ജെ ചിഞ്ചുറാണി, കരുനാഗപ്പളളിയില്‍ അഡ്വ. എം എസ് താര, ചാത്തന്നൂര്‍ അഡ്വ. ആര്‍ രാജേന്ദ്രന്‍, നെടുമങ്ങാട് അഡ്വ. ജി ആര്‍ അനില്‍, ചിറയിന്‍കീഴ്- മനോജ് ബി ഇടമന എന്നിവരാണ് സിപിഐ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍.

Also Read: 

കേരളം അടക്കമുള്ള അഞ്ചിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയും ഫലപ്രഖ്യാപന തീയതിയും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കേരത്തിൽ ഏപ്രിൽ 9 നാണ് തിരഞ്ഞടുപ്പ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

Assembly Election 2026Kerala Assembly Election 2026CPIcandidates listBinoy Viswam

Trending News