Kerala Assembly Election 2026: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുളള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിപിഐ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു സിപിഐ. ബിനോയ് വിശ്വം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് 25 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. ഗോവിന്ദന് പളളിക്കാപ്പിലാണ്. നാദാപുരത്ത് അഡ്വ. പി വസന്തം, തിരൂരങ്ങാടിയില് അജിത് കൊളാടി, മഞ്ചേരിയില് മുസ്തഫ വി എം (സ്വതന്ത്രന്), ഏറനാട് -അഡ്വ. ഷെഫീര് കിഴിശേരി, പട്ടാമ്പിയില് മുഹമ്മദ് മുഹ്സിന്, മണ്ണാര്ക്കാട് മന്സില് അബൂബക്കര്, തൃശൂരില് ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്, ഒല്ലൂര് അഡ്വ. കെ രാജന്, നാട്ടികയില് ഗീതാഗോപി, കയ്പ്പമംഗലത്ത് കെ കെ വത്സരാജ്, കൊടുങ്ങല്ലൂരില് വി ആര് സുനില് കുമാര്, പറവൂരില് ഇ ടി ടൈസണ് മാസ്റ്റര്, മുവാറ്റുപുഴയില് എന് അരുണ്, ചേര്ത്തലയില് പി പ്രസാദ്, ഹരിപ്പാട് ടി ടി ജിസ്മോന്, വൈക്കത്ത് പി പ്രദീപ്, പീരുമേടില് കെ സലീംകുമാര്, അടൂരില് പ്രിജി കണ്ണന്, പുനലൂര് അജയപ്രസാദ് സി, ചടയമംഗലത്ത് ജെ ചിഞ്ചുറാണി, കരുനാഗപ്പളളിയില് അഡ്വ. എം എസ് താര, ചാത്തന്നൂര് അഡ്വ. ആര് രാജേന്ദ്രന്, നെടുമങ്ങാട് അഡ്വ. ജി ആര് അനില്, ചിറയിന്കീഴ്- മനോജ് ബി ഇടമന എന്നിവരാണ് സിപിഐ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്.
കേരളം അടക്കമുള്ള അഞ്ചിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയും ഫലപ്രഖ്യാപന തീയതിയും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കേരത്തിൽ ഏപ്രിൽ 9 നാണ് തിരഞ്ഞടുപ്പ്.
