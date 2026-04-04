Kerala Assembly Election 2026: പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് വീണ്ടും കേരളത്തിൽ; തലസ്ഥാനത്ത് വൻ റോഡ് ഷോ

തിരുവനന്തപുരം: കലാശക്കൊട്ടിന് ഇനി വെറും നാലു നാൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പ്രചാരണത്തിന് ആവേശം പകരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് വീണ്ടും കേരളത്തിൽ എത്തുന്നു. ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തും തിരുവല്ലയിലും നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
തിരുവല്ല പൗബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിരുവല്ല, ആറന്മുള, ചെങ്ങന്നൂർ അടക്കമുള്ള 10 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം നടക്കും. അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കരമന മുതൽ കിള്ളിപ്പാലം വരെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം റോഡ് ഷോ ഉണ്ടാകും. അത് നേമം മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുക.
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെനിന്നും ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം വൈകുന്നേരം മൂന്നിന് ചങ്ങനാശേരി കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങും. അവിടെ നിന്നും റോഡ് മാർഗം തിരുവല്ലയിൽ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ശേഷം വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങും. അവിടെ വൈകുന്നേരം റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധനമന്ത്രി ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം പ്രധാനമന്ത്രി മാർച്ച് 29 ന് പാലക്കാട്ട് നടന്ന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു, ശേഷം അവിടെ നിന്നും തൃശൂരിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ നടന്ന റോഡ് ഷോയിലും പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
