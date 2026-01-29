English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Budget 2026: സ്വപ്ന ബജറ്റായിരിക്കില്ല എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രായോഗിക ബജറ്റായിരിക്കും: ധനമന്ത്രി

ഇത്തവണത്തേത് പ്രായോഗിക ബജറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ബജറ്റിൽ പറയില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:48 AM IST
തിരുവനന്തപുരം:  ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വപ്ന ബജറ്റായിരിക്കില്ല എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രായോഗിക ബജറ്റായിരിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് രേഖകൾ അടങ്ങിയ പെട്ടി സ്വീകരിച്ചശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരികകവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രതികരിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇത്തവണത്തേത് പ്രായോഗിക ബജറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ബജറ്റിൽ പറയില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ ബജറ്റുകളും നാടിനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും  സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളടക്കം കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാകണം. സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ബജറ്റിലുണ്ടാകണം. വിദേശത്തേക്ക് ആളുകള്‍ പോകുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ നാടിന്‍റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൂടി മെച്ചപ്പെടണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗിക ബജറ്റായിരിക്കും ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നും കെഎൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. 

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഒരു പോലെ പ്രധാന്യം നൽകുന്ന ജനപ്രിയ ബജറ്റായിരിക്കും ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിമുതൽ ധനമന്ത്രി  അവതരിപ്പിക്കുക.

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala Budget 2026Kerala BudgetFinance MinisterKN Balagopalകേരള ബജറ്റ് 2026

