തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വപ്ന ബജറ്റായിരിക്കില്ല എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രായോഗിക ബജറ്റായിരിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് രേഖകൾ അടങ്ങിയ പെട്ടി സ്വീകരിച്ചശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരികകവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രതികരിച്ചത്.
ഇത്തവണത്തേത് പ്രായോഗിക ബജറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ബജറ്റിൽ പറയില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ ബജറ്റുകളും നാടിനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളടക്കം കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാകണം. സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങള് ബജറ്റിലുണ്ടാകണം. വിദേശത്തേക്ക് ആളുകള് പോകുമ്പോള് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൂടി മെച്ചപ്പെടണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗിക ബജറ്റായിരിക്കും ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നും കെഎൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഒരു പോലെ പ്രധാന്യം നൽകുന്ന ജനപ്രിയ ബജറ്റായിരിക്കും ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിമുതൽ ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.