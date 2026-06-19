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Kerala Budget 2026: കൊച്ചിയിൽ ഫിലിം സിറ്റി; ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ്

Kerala Budget 2026: ബജറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌വേളയിൽ മുന്നോട്ടുവച്ച ജനക്ഷേമ വാഗ്ദാനങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ്

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 19, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:59 AM IST
Kerala Budget 2026: കൊച്ചിയിൽ ഫിലിം സിറ്റി; ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ്

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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