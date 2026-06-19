/Kerala Budget 2026: കൊച്ചിയിൽ ഫിലിം സിറ്റി; ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് അവതരണം തുടരുകയാണ്. ജനപ്രിയവും തന്ത്രപരവുമായി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായിട്ടാണ് വിഡി സതീശൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്വേളയിൽ മുന്നോട്ടുവച്ച ജനക്ഷേമ വാഗ്ദാനങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. പുതിയ ബജറ്റിൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ, സാംസ്കാരിക വികസനം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ബജറ്റിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായിരുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിൽ യാഥാർഥ്യമാകും. ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രതിവർഷം ഉറപ്പാക്കും. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ചെലവുകൾക്കായി 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജെസി ഡാനിയേലിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കൊച്ചിയിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം സിറ്റി നിർമ്മിക്കും. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ വികസനത്തിനും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾക്കും വഴിതുറക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ പദ്ധതിക്കായി 100 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാളികളുടെ പ്രിയ സംഗീത സംവിധായകൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ പേരിൽ തൃശൂരിൽ മ്യൂസിക് അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അതിനായി അബജറ്റിൽ 50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇതുകൂടാതെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എംടി വാസുദേവൻ നായർ നൽകിയ സംഭാവനകളെ മുൻനിർത്തി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പുതിയ സ്മാരക കൾച്ചറൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കും.
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