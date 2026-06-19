/Kerala Budget 2026: മാരിടൈം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റാൻ ‘മിഷൻ സമുദ്ര’

തിരുവനന്തപുരം: വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ കന്നി ബജറ്റിന്റെ അവതരണം ആരംഭിച്ചു. 5 വർഷത്തിനകം കേരളത്തെ ലോക മാരിടൈം ഭൂപടത്തിൽ വൻ ശക്തിയാക്കാൻ മിഷൻ സമുദ്ര നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തെ ഒരു പോര്ട്ട് സിറ്റിയായാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്നും റോഡ്, റെയില്, സമുദ്രം ഉള്നാടന് ജലപാതകള്, നിര്മ്മാണ മേഖലകള്, ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സിറ്റി എന്നിവയെയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള മാരിടൈം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് പറഞ്ഞു. പോർട്ട് സിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്ന മിഷൻ സമുദ്ര പദ്ധതിക്കായി 400 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിന് 600 കിലോമീറ്റര് തീരദേശമുണ്ട്. രണ്ടു അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങള്, ഒരു കണ്ടെയ്നര് ട്രാന്സ്ഷിപ്പ്മെന്റ് ടെര്മിനല്, 17 മറ്റു തുറമുഖങ്ങള്, ജലസ്രോതസ്സുകള് എന്നിവ ഉണ്ടെന്നും. അഞ്ചു വര്ഷത്തിനകം ലോക മാരിടൈം ഭൂപടത്തില് വന് ശക്തിയാക്കാന് മിഷന് സമുദ്ര നടപ്പിലാക്കുമെന്നും. കേരളത്തെ ഒരു പോര്ട്ട് സിറ്റിയായാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. റോഡ്, റെയില്, സമുദ്രം ഉള്നാടന് ജലപാതകള് , നിര്മ്മാണ മേഖലകള് ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സിറ്റി എന്നിവയെയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള മാരിടൈം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റുമെന്നും പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബാലരാമപുരം- വിഴിഞ്ഞം ഭൂഗര്ഭ റെയില്, വിഴിഞ്ഞം നാവായികുളം ഔട്ടര് റിങ് പദ്ധതികള്ക്കായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുക്കല്, നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും വേഗത്തില് നടപ്പിലാക്കും. വിഴിഞ്ഞം, കൊച്ചി തുറമുഖങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റും നിര്മ്മാണ മേഖലകള്, സ്റ്റഫിങ് സെന്ററുകള്, ഡ്രൈ പോര്ട്ട് എന്നിവ ആരംഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.
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