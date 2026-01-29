Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: ബിരുദതലംവരെ പഠനം ഇനി സൗജന്യം

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതുചരിത്രമെഴുതി കേരളം ബജറ്റ്. നിലവിൽ പ്ലസ്ടുവരെയുണ്ടായിരുന്ന സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഇനി ബിരുദതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി.
Also Read: കേരള ബജറ്റ് 2026: ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ മെഡിസെപ് 2.0 നിലവിൽ വരും; സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ്
ഇതിന്റെ പ്രയോജനം സംസ്ഥാനത്തെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഉന്നതപഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ശരിക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകും.
Also Read: വിഴിഞ്ഞത്തിന് 1000 കോടി, പുതിയ ഐടി നയം, ഡിഗ്രി വരെ സൌജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം- വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്
ഇത് മാത്രമല്ല ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ നിരവധി ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷന് 3820 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചതായി ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആശാ വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം 1000 രൂപ കൂട്ടി. ആശവർക്കർമാർക്കും അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്കും സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാർക്കും 1000 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതായും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.