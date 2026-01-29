English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ മെഡിസെപ് 2.0 നിലവിൽ വരും; സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ്

Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ മെഡിസെപ് 2.0 നിലവിൽ വരും; സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ്

Kerala Budget 2026 Latest Updates: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നവർക്കും വിരമിച്ചവർക്കുമായി മെഡിസെപ് മാതൃകയിൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 29, 2026, 11:34 AM IST
  • മെഡിസെപ് 2.0 ഫെബ്രുവരി മുതൽ നിലവിൽ വരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി
  • ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്

Read Also

  1. Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും; 20 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കും

  2. Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: ബജറ്റിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷാ പെൻഷന് 3820 കോടി രൂപ

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!
9
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!
Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Plane Crash: സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മുതൽ അജിത് പവാർ വരെ; വിമാന ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രമുഖർ
10
Ajit Pawar
Plane Crash: സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മുതൽ അജിത് പവാർ വരെ; വിമാന ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രമുഖർ
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ മെഡിസെപ് 2.0 നിലവിൽ വരും; സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ്

തിരുവനന്തപുരം: മെഡിസെപ് ഒന്നാംഘട്ട പദ്ധതി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ പാക്കേജുകളും ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടുത്തി മെഡിസെപ് 2.0 ഫെബ്രുവരി മുതൽ നിലവിൽ വരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി.  ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കേരള ബജറ്റ് 2026: തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും; 20 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കും

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നവർക്കും വിരമിച്ചവർക്കുമായി മെഡിസെപ് മാതൃകയിൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നവർക്കും വിരമിച്ചവർക്കുമായി മെഡിസെപ് മാതൃകയിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമെന്നും മന്ത്രി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.  

മാത്രമല്ല അസംഘടിത തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അപകട ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താനും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സഹായം ഉണ്ടാകും.  സംസ്ഥാനത്തെ ഹരിത കർമ സേനാംഗങ്ങൾ, ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളായ ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ, ഓട്ടോ ടാക്‌സി തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: വിഴിഞ്ഞത്തിന് 1000 കോടി, കൊച്ചിയുമായും ചവറയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടനാഴി- വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്

കേരളത്തിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപകട ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇതിന് വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും.  ഇതിനായി വർഷം 15 കോടി രൂപ വേണ്ടിവരും. അത് ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നതായും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala Budget 2026Medisep BenefitsKerala Student Accident InsuranceKerala BudgetFinance Minister

Trending News