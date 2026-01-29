Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: ബജറ്റിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷാ പെൻഷന് 3820 കോടി രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇത് ന്യൂ നോർമൽ കേരളമാണെന്നാണ്.
ബജറ്റിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ 3820 കോടി നീക്കിവെച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതുപോലെ ക്ഷേമപെൻഷന് 14500 കോടിയും കണക്ട് സ്കോളർഷിപ്പിന് 400 കോടിയും നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി. കൂടാതെ ആശാവർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം 1000 രൂപ കൂട്ടുമെന്നും മന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വപ്ന ബജറ്റായിരിക്കില്ല എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രായോഗിക ബജറ്റായിരിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് രേഖകൾ അടങ്ങിയ പെട്ടി സ്വീകരിച്ചശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രതികരിച്ചത്.
ഇത്തവണത്തേത് പ്രായോഗിക ബജറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ബജറ്റിൽ പറയില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ ബജറ്റുകളും നാടിനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളടക്കം കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാകണം. സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങള് ബജറ്റിലുണ്ടാകണം. വിദേശത്തേക്ക് ആളുകള് പോകുമ്പോള് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൂടി മെച്ചപ്പെടണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗിക ബജറ്റായിരിക്കും ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നും കെഎൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഒരു പോലെ പ്രധാന്യം നൽകുന്ന ജനപ്രിയ ബജറ്റായിരിക്കും ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ രാവിലെ 9 മണിമുതൽ ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
