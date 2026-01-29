English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും; 20 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കും

Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും; 20 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കും

കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഏടാണ് വി.എസിന്റെ സമര ജീവിതമെന്ന് ധനമന്ത്രി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 29, 2026, 11:04 AM IST
  • വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വിഎസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി
  • ഇതിനായി 20 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും; 20 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കും

തിരുവനന്തപുരം:  അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎം മുതിർന്ന നേതാവുമായ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വിഎസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. 

Also Read: കേരള ബജറ്റ് 2026: ബജറ്റിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷാ പെൻഷന് 3820 കോടി രൂപ

ഇതിനായി 20 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഏടാണ് വി.എസിന്റെ സമര ജീവിതമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടവും ജീവിതവും അടയാളപ്പെടുത്താനും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകാനുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.എസ്. സെന്റർ സ്ഥിപിക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

2026-27 ലെ സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ 28.5% വരുന്ന 10189 കോടി രൂപ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ടായി നീക്കി വെക്കുമെന്നും  ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala Budget 2026Kerala BudgetFinance MinisterKN Balagopalകേരള ബജറ്റ് 2026

