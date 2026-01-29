English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വരുമാനവും ചെലവും കടവും  കൂടിയെന്നാണ് 2024-25 വര്‍ഷത്തെ  സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറയുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 29, 2026, 07:01 AM IST
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഒരു പോലെ പ്രധാന്യം നൽകുന്ന ജനപ്രിയ ബജറ്റായിരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് ഇന്ന്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഒരു പോലെ പ്രധാന്യം നൽകുന്ന ജനപ്രിയ ബജറ്റായിരിക്കും ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക്  അവതരിപ്പിക്കുക.

വയനാട് ദുരന്തബാധിത‍രുടെ 18 കോടിയുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളും; ആർആർടി ലൈൻ പദ്ധതിക്കും മന്ത്രിസഭയുടെ അം​ഗീകാരം

ക്ഷേമ പെൻഷൻ അടക്കം ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം മാത്രമാണ് തടസമെന്ന് ധനവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ശമ്പള പരിഷ്കരണം അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിക്ക് പകരം അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രഖ്യാപനവും ബജറ്റിലുണ്ടാകും. 

അതിവേഗ പാതയും വിഴിഞ്ഞം അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളും ബജറ്റ് പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കടമെടുപ്പ് നിരക്കിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് ബജറ്റ് നീതികേട് കാണിക്കില്ലെന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും

സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വരുമാനവും ചെലവും കടവും  കൂടിയെന്നാണ് 2024-25 വര്‍ഷത്തെ  സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറയുന്നത്. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ച മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ 6.73 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6.19 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ ക്രീയാത്മകവും ദീര്‍ഘ വീഷണമുള്ളതുമായി ധനകാര്യ തന്ത്രങ്ങളും കേന്ദ്രവുമായുള്ള സഹകരണവും ആവശ്യമെന്നാണ് ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കിയ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്തായാലും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം.

