മൈക്രോബയോം മേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോത്സാഹനത്തിനും കേരളം രാജ്യത്തിനു വഴികാട്ടുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: മൈക്രോബയോം മേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങള്ക്കും പഠനങ്ങള്ക്കും ഈ മേഖലയിലെ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു കേരളം രാജ്യത്തിനു വഴികാട്ടുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം കിന്ഫ്രയില് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ച സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സ് ഇന് മൈക്രോബയോം നാടിനു സമര്പ്പിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മൈക്രോബയോം മേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങള്ക്കും പഠനങ്ങള്ക്കും സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് പ്രോത്സാഹനത്തിനും ഉതകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥാപനമാണ് സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സ് ഇന് മൈക്രോബയോം. ഇതുപോലെയുള്ള 30 മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള് കേരളത്തിലാകെ ആരംഭിക്കാന് പോകുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്ത് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്നു സയന്സ് പാര്ക്കുകള്.
1,000 കോടി രൂപാ ചെലവില് സംസ്ഥാനത്ത് 4 സയന്സ് പാര്ക്കുകള് ഒരുങ്ങുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിജിറ്റല് സയന്സ് പാര്ക്കിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂര്ത്തിയായി ക്കഴിഞ്ഞു. സെന്റേര്സ് ഓഫ് എക്സലെന്സിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തിനായി സംസ്ഥാന ബജറ്റില് 38 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗവേഷണഫലങ്ങള് സമൂഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സര്വകലാശാലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് 200 കോടി രൂപ മുതല്മുടക്കില് ട്രാന്സ്ലേഷണല് റിസര്ച്ച് ലാബുകള് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്.
കൈരളി റിസര്ച്ച് പുരസ്കാരങ്ങളും ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറല് ഫെലോഷിപ്പുകളും ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. അതിനൊക്കെയായി പതിനാലര കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഇതുവരെ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. യങ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം, അക്സിലറേറ്റിംഗ് അഡോപ്ഷന് ഓഫ് എമേര്ജിങ് ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷന്സ് ഇന് ഗവണ്മെന്റ്, ഇന്നോവേഷന് ബൈ യൂത്ത് വിത്ത് ഡിസ്സബിലിറ്റി എന്നീ പദ്ധതികള് വഴി നൂതനാശയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിനെ എഐ ഹബ്ബ് ആയി മാറ്റുന്നതിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ടെക്നോ പാര്ക്കിന്റെയും സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് മിഷന്റെയും ഐസിടി അക്കാദമിയുടെയും നേതൃത്വത്തില് വിപുലമായ പരിപാടികള് വിഭാവനം ചെയ്യുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നൂതന സാമഗ്രികളുടെ വികസനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ മാറ്റുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഡിജിറ്റല് സര്വ്വകലാശാല, സെന്റര് ഫോര് മെറ്റീരിയല്സ് ഇന് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജീസുമായി സഹകരിച്ച് ഗ്രാഫീനിനായുള്ള ഇന്ത്യാ ഇന്നൊവേഷന് സെന്റര് കൊച്ചിയില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബയോ 360 ലൈഫ് സയന്സ് പാര്ക്കില് 14 കമ്പനികള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ലൈഫ് സയന്സ് മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്ററായി ലൈഫ് സയന്സ് പാര്ക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 80,827 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള അഡ്മിന് ബ്ലോക്ക്, ബയോടെക് ലാബ്, ഓഫീസ്, ലബോറട്ടറി എന്നിവ പൂര്ത്തീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമാക്കി. അതിനൊപ്പം ചേര്ന്നു പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയുന്ന ഒന്നാകും സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സ് ഇന് മൈക്രോബയോം.
ദോഷകരമായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ എങ്ങനെ ചെറുക്കാം, ഗുണകരമായവയെ ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളുമാകും സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സ് ഇന് മൈക്രോബയോമില് നടക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പോഷണം, കൃഷി, പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം, വ്യവസായവികസനം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനം കേരളത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും മുതല്ക്കൂട്ടാകും. മൈക്രോബയോം അധിഷ്ഠിത ഉല്പ്പന്നങ്ങളും സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകളും ആഗോള വ്യവസായ വളര്ച്ചയില് വലിയ സംഭാവന നല്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സാധ്യതയെക്കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്നത് നമ്മുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും അതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അവയുടെ ആരോഗ്യം കൂടി കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടുപോവുക എന്ന ഏകാരോഗ്യ സമീപനമാണ് കേരളം പിന്തുടരുന്നത്. ജനസാന്ദ്രതയും വനാവരണവും കൂടുതലുള്ള കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമീപനം ഏറെ പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നുണ്ട്. പകര്ച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനമാണ് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. പകര്ച്ചവ്യാധികളില് 60 ശതമാനം ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളാണ്. പുതിയതായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പകര്ച്ചവ്യാധികളില് 70 ശതമാനത്തിലധികവും ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഏകാരോഗ്യ സമീപനം എന്നത് കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും മുന്നേറ്റത്തിനും ഏറെ അനിവാര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് എംഎല്എ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് എം.സി. ദത്തന്, കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്സില് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫ കെ.പി. സുധീര്, മെമ്പര് സെക്രട്ടറി പ്രൊഫ. എ. സാബു, സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സ് ഇന് മൈക്രോബയോം ഡയറക്ടര് ഡോ. സാബു തോമസ്, കെ-ഡിസ്ക് മെമ്പര് സെക്രട്ടറി ഡോ. പി.വി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്, രാജീവ്ഗാന്ധി സെന്റര് ഫോര് ബയോടെക്നോളജി ഡയറക്ടര് ഡോ. ടി.ആര്. സന്തോഷ്കുമാര് തുടങ്ങിയവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.