/Kerala Plus Two Results 2026: കേരള പ്ലസ് ടു ഫലമറിയാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കൂ...

Kerala Plus Two Results 2026: കേരള പ്ലസ് ടു ഫലം ഇന്നറിയാം. എവിടെ, എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന നോക്കാം...
Kerala Plus Two Results 2026: വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് കേരള പ്ലസ് ടു ഫലം ഇന്ന് 3 മണിക്ക് അറിയാം. റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീനാണ്.
ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 4.52 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 26,826 വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി പരിശോധിക്കാം.
അതിനായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ keralaresults.nic.in, dhsekerala.gov.in എന്നിവയിൽ ലഭിക്കും. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി ഡിജിലോക്കർ, ഉമാംഗ് ആപ്പ് പോലുള്ള മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയും ഫലം വേഗത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും
Official Website
|keralaresults.nic.in, dhsekerala.gov.in, keralapareekshabhavan.in, results.kite.kerala.gov.in, results.kerala.nic.in, prd.kerala.gov.in
|Mobile Applications
|SAPHALAM iExaMs Kerala
|SMS
|KERALA12 <Registration Number>
1. ആദ്യം ഔദ്യോഗിക ഫപ്രഖ്യാപന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക.
2. ഹോം പേജിലെ "Kerala Plus Two Result 2026" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3. ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ നാമാർ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ നമ്പറോ, ജനനത്തീയതിയോ രേഖപ്പെടുത്തുക
4. Submit ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5. തുടർന്ന് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയും. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സൂക്ഷിക്കുക
ഇത് കൂടാതെ ഡിജിലോക്കർ വഴിയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ കഴിയും. ഒപ്പം മൊബൈൽ ആപ്പുകളും, എസ്എംഎസ് സേവനവും ഉപയോഗിക്കാം.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയശതമാനം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 77.81 ശതമാനവും VHSE യിൽ 70,06 ശതമാനവുമാണ്.
