/Kerala Plus Two VHSE Results 2026: കേരള പ്ലസ് ടു ഫലം ഇന്നറിയാം; പ്രതീക്ഷയോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

പരീക്ഷാ ഫലം വന്നതിനു ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകൾ സന്ദർശിച്ചോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അവരുടെ സ്കോറുകൾ പരിശോധിക്കാം.
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാഫലം ഇന്നറിയാം. വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പിആർഡി ചേമ്പറിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീനാണ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി ഫലത്തിനോടൊപ്പം വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി ഫലവും ഇന്നറിയാം. മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെബ്സൈറ്റുകളിലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും ഫലം ലഭ്യമാകും. കേരളം സർക്കാരിന്റെ https://nammudekeralam.kerala.gov.in/ എന്ന സൈറ്റിലൂടെയും വാട്സ് ആപ്പിലൂടെയും പരീക്ഷാ ഫലം അറിയാൻ കഴിയും.
ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 4.52 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 26,826 വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയശതമാനം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 77.81 ശതമാനവും VHSE യിൽ 70,06 ശതമാനവുമാണ്.
താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കോർകാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഷീറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും:
Kerala Examination Results Portal
KITE Results Website
DHSE Kerala Official Portal
നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ Saphalam or PRD LIVE ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ മെസേജിംഗ് ആപ്പ് തുറന്ന് KERALA12 <Registration Number> എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
56263 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക.
ഡിജിലോക്കർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
