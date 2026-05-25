/Kerala Plus Two VHSE Results 2026: പ്ലസ്ടു, വിഎച്ച്എസ്ഇ പരീക്ഷാഫലം നാളെ; ഫലം എവിടെ അറിയാം?

Kerala Plus Two VHSE Results 2026: പ്ലസ് ടു റിസള്ട്ട് പുറത്തുവിട്ടതിന് ശേഷം പ്ലസ് വണ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നീങ്ങും.
Kerala Plus Two VHSE Results 2026: പ്ലസ്ടു വിഎച്ച്എസ്ഇ പരീക്ഷാഫലം നാളെ വൈകുന്നേരം അറിയാം. വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പിആർഡി ചേമ്പറിൽ നടക്കുന്ന വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ ആയിരിക്കും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചാലുടൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ മാർക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. മെയ് 22 നാണ് ആദ്യം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും പിനീസ് ഇത് മെയ് 26 ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. റിസൾട്ട് അറിയാൻ വിദ്യാർഥികൾ https://results.hse.kerala.gov.in/results/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കാം. ഇത് കൂടാതെ https://prd.kerala.gov.in/, https://results.kite.kerala.gov.in/ എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയും ഫലം പരിശോധിക്കാം. https://www.digilocker.gov.in/ ഇതിലൂടെയും റിസൾട്ട് ലഭ്യമാകും.
ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ കേരളം അസർക്കാരിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന https://nammudekeralam.kerala.gov.in/ എന്ന സിയാറ്റിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും വാട്ട്സ്ആപ്പിലൂടെയും പരീക്ഷാ ഫലം അറിയാം.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മെയ് 22 നായിരുന്നു ഫലപ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. അന്ന് 77.81 ശതമാനം വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് വിജയിച്ചത്. 2024 ല് മെയ് ഒമ്പതിനായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ പോലെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തവണയും വിജയശതമാനം 77 മുതല് 84 ശതമാനം വരെയാകാം എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്,.
