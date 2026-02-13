English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Kerala Poll Campaign: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ്; പ്രചരണ സമിതിയും പ്രകടന പത്രിക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു

പ്രചാരണ സമിതിയിൽ ചെന്നിത്തലയടക്കം പത്ത് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 13, 2026, 09:41 AM IST
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ്
  • അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രചരണസമിതിയും പ്രകടന പത്രിക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ  ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രചരണസമിതിയും പ്രകടന പത്രിക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: തിരുവല്ല സ്പാ ബലാത്സംഗക്കേസ്: ഏഴാം പ്രതിയും പിടിയിൽ

പ്രചരണ സമിതി അധ്യക്ഷൻ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. തിരുവനന്തപുരം എംപി ശശി തരൂർ ഉപാധ്യക്ഷനും ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി കൺവീനറുമാണ്. സഹ അധ്യക്ഷൻ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ആണ്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം

പ്രചാരണ സമിതിയിൽ ചെന്നിത്തലയടക്കം പത്ത് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ചു നാളായി പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശശി തരൂർ എംപിക്കാണ് പാർട്ടി പ്രധാന ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിയസഭാ തിരഞ്ഞടുപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമിതികളിൽ ഒന്നാണ് പ്രചരണ സമിതി. കഴിഞ്ഞ തവണ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയായിരുന്നു ഈ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ.

 

