Kerala Poll Campaign: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ്; പ്രചരണ സമിതിയും പ്രകടന പത്രിക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രചരണസമിതിയും പ്രകടന പത്രിക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: തിരുവല്ല സ്പാ ബലാത്സംഗക്കേസ്: ഏഴാം പ്രതിയും പിടിയിൽ
പ്രചരണ സമിതി അധ്യക്ഷൻ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. തിരുവനന്തപുരം എംപി ശശി തരൂർ ഉപാധ്യക്ഷനും ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി കൺവീനറുമാണ്. സഹ അധ്യക്ഷൻ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ആണ്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം
പ്രചാരണ സമിതിയിൽ ചെന്നിത്തലയടക്കം പത്ത് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ചു നാളായി പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശശി തരൂർ എംപിക്കാണ് പാർട്ടി പ്രധാന ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിയസഭാ തിരഞ്ഞടുപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമിതികളിൽ ഒന്നാണ് പ്രചരണ സമിതി. കഴിഞ്ഞ തവണ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയായിരുന്നു ഈ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.