/Kerala School Holiday: മഴ കനക്കും; ഈ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനമില്ലാതെ കടുക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 8 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ 7 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി പറഞ്ഞിരുന്നത്.
എറണാകുളം ജില്ലയില് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പുലര്ച്ചെ നാല് മണിക്ക് വന്ന റെഡ് അലര്ട്ടിനെ തുടര്ന്ന് പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി കലക്ടര് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചത്. അതുപോലെ തൃശൂര് ജില്ലയില് രാവിലെ 6.30 യ്ക്കാണ് കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കാസര്ഗോഡ്, കണ്ണൂര്, വയനാട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയുണ്ട്.
എറണാകുളത്ത് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ജില്ലയില് വരുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേക്ക് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാലും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയെ മുന്നിര്ത്തിയാണ് ഇന്ന് പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കളക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അങ്കണവാടികള്ക്കും ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്ക്കും ഈ അവധി ബാധകമാണ്.
തൃശൂര് ജില്ലയില് രാത്രിയില് ശക്തമായ മഴ തുടർന്ന സാഹചര്യത്തില് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തി ദുരന്തസാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്കരുതല് നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ അംഗണവാടികള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, മദ്രസകള്, നഴ്സറികള്, കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയങ്ങള്, സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്സി സ്കൂളുകള്, പ്രഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്കും, ഇന്റര്വ്യൂകള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും അവധി മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പഠന സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപന മേധാവികള് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാനിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളില് ഇറങ്ങരുതെന്നും ജാഗ്രതാ നിര്ദേശമുണ്ട്. പുഴകള്, തോടുകള്, ക്വാറികള്, വെള്ളക്കെട്ടുകള് എന്നിവയ്ക്ക് സമീപത്തേക്ക് കുട്ടികള് പോകരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയില് റെഡ് അലര്ട്ട് നിലനില്ക്കുന്നതിനാലും നാളെ ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലുമാണ് അവധി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. അംഗണവാടി മുതല് പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഈ അവധി ആയിരിക്കും. കാസർഗോഡ് ജില്ലയില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലാണ് മുന്കരുതല് നടപടിയായി പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സര്വകലാശാല/പൊതു പരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഇവ്ടെയും പൊതു പരീക്ഷകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. വയനാട്ടിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതുപോലെ കോട്ടയം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധിയാണ്.
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