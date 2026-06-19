/Kerala Revised Budget 2026-27: വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ കന്നി ബജറ്റ് ഇന്ന്; മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കാതോർത്ത് കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് ഇന്ന്. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് ധനമന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ആണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജനുവരി 29 ന് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് പുതുക്കിയാകും വിഡി സർക്കാർ ഇന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
കേരളം കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന ധവള പത്രത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ഈ ബജറ്റിൽ വരുമാന വർദ്ധനവിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കേരളീയർ. അതിനുപുറമെ യുഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിലെ എന്തൊക്കെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിരിക്കും ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നും ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്.
ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടി, മിഷൻ സമുദ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിലെ പ്രഖ്യാപനം ബജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില വർധിപ്പിക്കൽ, മദ്യവില വർധന, മദ്യത്തിന് പ്രത്യേക സെസ് തടുങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ബജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ കിഫ്ബിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നതും ബജറ്റിലുണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കിഫ്ബിയിൽ പൊളിച്ചെഴുത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഒപ്പം ഇന്ധനത്തിന് സംസ്ഥാനം ചുമത്തിയ അധിക നികുതി പിൻവലിച്ചേക്കാമെന്നും സൂചയുണ്ട്. എന്തായാലും വിഡി സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അൽപസമയത്തിനുള്ളിൽ അറിയാൻ കഴിയും.
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