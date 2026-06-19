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Kerala Revised Budget 2026-27: വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ കന്നി ബജറ്റ് ഇന്ന്; മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കാതോർത്ത് കേരളം

Kerala Budget 2026: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ യുഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലും ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുമോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 19, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:11 AM IST
Kerala Revised Budget 2026-27: വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ കന്നി ബജറ്റ് ഇന്ന്; മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കാതോർത്ത് കേരളം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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