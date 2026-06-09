/Kerala Trawling Ban 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം ഇന്നു മുതൽ. ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെയാണ് നിരോധനം. മൊത്തം 52 ദിവസത്തേക്കുള്ള നിരോധനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മൺസൂൺ കാലത്ത് പ്രജനനം സുഗമമാക്കുക വഴി മത്സ്യ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് യന്ത്രവത്കൃത ബോയ്റ്റുകൾ കടലിൽ ഇറക്കുനന്തിൽ വിലക്കുണ്ട്. അതുപോലെ രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പെയർ ട്രോളിങ്ങും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം അന്യസംസ്ഥാന ബോട്ടുകൾക്കും വിലക്കുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ നിരോധനകാലത്ത് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇളവുണ്ട്. ഇവർക്ക് തെരുവള്ളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതല മത്സ്യബന്ധനം നടത്താം. നിരോധനം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കർശന നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിപ്പോൾ ട്രോളിങ് നിരോധന കാലയളവിൽ തൊടാഹസീൽക്കാലികൾക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നൽകുമെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടലിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിനായി തീരദേശ പോലീസിന് പുറമെ മറൈൻ ഇന്ഫോസ്മെന്റുമുണ്ട്.
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