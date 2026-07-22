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Kerala CM: സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പവർകട്ട്? വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ

കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ദീർഘകാല വൈദ്യുതി വിതരണ കരാറുകൾ റദ്ദാക്കിയതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 22, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:42 PM IST
Kerala CM: സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പവർകട്ട്? വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Kerala CM: സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പവർകട്ട്? വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
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