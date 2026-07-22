/Kerala CM: സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പവർകട്ട്? വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പവർക്കട്ടിന്റെ കാരണം വിശദീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ സർക്കാരിനെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഡിമാൻഡാണ് ഈ സീസണിൽ വൈദ്യുതിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കു ന്നതെന്നും അത് 30 ദിവസം കൊണ്ട് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഉണ്ടക്കിയ പ്രതിഭാസമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പവർക്കട്ടിലേക്ക് സർക്കാരിനെ നയിച്ചത് കനത്ത മഴക്കുറവ്, അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലശേഖരണത്തിലെ ഇടിവ്, ഹൈഡല് പവര് ഉല്പ്പാദനത്തിലുണ്ടായ 80 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്, ദേശീയ വൈദ്യുതി വിപണിയില് ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകാതിരുന്ന പ്രശ്നം, കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തേക്കാള് വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തില് ഉണ്ടായ ആയിരം മെഗാവാട്ടിന്റെ വര്ധനവ് എന്നിവയെല്ലാമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ 25 വർഷത്തേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് നാല് രൂപ 29 പൈസ നിരക്കില് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനായി ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാര് ഉണ്ടാക്കിയ കരാര് പിണറായി സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയെന്നും ഇതോടെ ഉയര്ന്ന നിരക്കില് വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 'ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാര് 25 വര്ഷത്തേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് നാല് രൂപ 29 പൈസ നിരക്കില് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിരുന്നു. അത് പ്രകാരം ഒരുവര്ഷം ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാരും ഏഴ് വര്ഷം പിണറായി സര്ക്കാരും വൈദ്യുതി വാങ്ങിച്ചു.
എട്ടാം വര്ഷം ആ വൈദ്യുതി കരാര് പിണറായി സർക്കാർ റദ്ദാക്കി. എന്നിട്ട് 8 രൂപ മുതല് 14 രൂപ വരെ നിരക്കില് അദാനി കമ്പനിയില് നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങി. ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്തെ കരാര് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് വൈദ്യുതി തരാന് കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നുവെന്നും. നിലവിൽ അതില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഓപ്പണ് മാര്ക്കറ്റില് വൈദ്യുതി കിട്ടാനില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്നടിച്ചു. കൂടാതെ എന്തിനാണ് കരാർ റദ്ദ് ചെയ്തതതെന്ന് അന്നത്തെ വൈദ്യുത മന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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