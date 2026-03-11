KG Sanalkumar: കെജി സനൽകുമാർ പുതിയ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: കെജി സനൽകുമാറിനെ പുതിയ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി ശുപാര്ശ ചെയ്തു. ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഈ ശുപാർശ.
Also Read: സിസി മുകുന്ദനെ പുറത്താക്കി സിപിഐ; നടപടി പാര്ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ പേരില്
നിലവിൽ കെജി സനൽകുമാർ നിയമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയാണ്. മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിക്കും. 2023 ലാണ് കൊല്ലം ചാലയിലെ കുടുംബകോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന കെജി സനൽകുമാറിനെ ലോ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത്. സനൽകുമാർ തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാഡമി ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് എൽഎൽബിയും എൽഎൽഎമ്മും പാസായി 1989 ലാണ് അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്തത്.
Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ
98 ൽ വൈക്കം മുൻസിഫായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം ചേർത്തല, വടക്കാഞ്ചേരി, തലശേരി, കൊല്ലം കാനിസ്ട്രേറ്റ് ശാസ്താംകോട്ട മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.