KG Sanalkumar: കെജി സനൽകുമാർ പുതിയ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായേക്കും

ഇന്നലെ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് സനല്‍കുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ പദവിയിലേക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 11, 2026, 06:59 AM IST
തിരുവനന്തപുരം:  കെജി സനൽകുമാറിനെ പുതിയ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഈ ശുപാർശ.

Also Read: സിസി മുകുന്ദനെ പുറത്താക്കി സിപിഐ; നടപടി പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ പേരില്‍

നിലവിൽ കെജി സനൽകുമാർ നിയമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയാണ്. മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിക്കും. 2023 ലാണ് കൊല്ലം ചാലയിലെ കുടുംബകോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന കെജി സനൽകുമാറിനെ  ലോ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത്. സനൽകുമാർ തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാഡമി ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് എൽഎൽബിയും എൽഎൽഎമ്മും പാസായി 1989 ലാണ് അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്തത്.

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ

98 ൽ വൈക്കം മുൻസിഫായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം ചേർത്തല, വടക്കാഞ്ചേരി, തലശേരി, കൊല്ലം കാനിസ്ട്രേറ്റ് ശാസ്താംകോട്ട മുൻസിഫ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KG Sanal KumarState New Elecion CommissionerKerala Assmbly Election 2026KG SanalkumarNew State Election Commissioner

