തിരുവനന്തപുരം: ദമ്പതികളുടെ അപകട മരണത്തിൽ കിളിമാനൂർ എസ്എച്ച്ഒ അടക്കം മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. നടപടി അന്വേഷണത്തിൽ വീഴച വരുത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ്.
സംഭവത്തിൽ കിളിമാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്എച്ച്ഒ ബി ജയന്, എസ്ഐ അരുണ്, ജിഎസ്ഐ ഷജിം എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കേസിൽ എഫ്ഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നതില് കാലതാമസമുണ്ടായെന്നും അപകടത്തിന്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിയുന്നതില് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരാജയപ്പെട്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല സാക്ഷി മൊഴിയടക്കം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതില് വീഴ്ച്ച പറ്റിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ദക്ഷിണ മേഖലാ ഐജിയാണ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരവിറക്കിയത്. സംഭവത്തില് വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ ചുമതല തിരുവനന്തപുരം റൂറല് എഎസ്പിയ്ക്കാണ്.
അപകടം നടന്നത് ജനുവരി നാലിനാണ്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു മുക്കുന്നം പുതുക്കോട് രാജേഷ് ഭവനിൽ രഞ്ജിത്ത് മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അംബിക ജനുവരി ഏഴിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചിരുന്നു. രഞ്ജിത്തിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നുവെന്നും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ച് മൃതദേഹവുമായി നാട്ടുകാർ എം സി റോഡ് ഉപരോധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരുമടക്കം 58 പേർക്കെതിരെയാണ് കിളിമാനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത്. അഭിഭാഷക സിജിമോൾ ഒന്നാം പ്രതിയും കെഎസ്യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അധീഷ് രണ്ടാംപ്രതിയുമാണ്.
പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളിയായ രഞ്ജിത്തും ഭാര്യയും കിളിമാനൂരിൽ നിന്നും പുതുക്കോട്ടയിലേക്ക് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ജീപ്പ് ഇവരെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത്. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്നവരെ നാട്ടുകാർ തടയുകയും മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്ന വാഹന ഉടമ വള്ളക്കടവ് വിഷ്ണുവിനെ നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ ഏൽപിക്കുകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇയാൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു. ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേത് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരുടെ ഐഡി കാർഡും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
