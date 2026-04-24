Killi Murder Case: ബൈക്ക് വിറ്റ പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

കാട്ടാക്കട: ബൈക്ക് വിറ്റ പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു. മരിച്ചത് കാട്ടാക്കട എള്ളുവിള കോളനിയിലെ മണിയൻ-ബീന ദമ്പതികളുടെ മകൻ രാഹുൽ ആണ്.
സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെ കിള്ളി രാജശ്രീ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപമായിരുന്നു. നെഞ്ചിന് താഴെ താക്കോൽ പോലുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുത്തേറ്റ രാഹുലിനെ ഉടൻതന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രതിയിൽ നിന്നും ബൈക്ക് വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാടാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബാക്കി പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതി ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ രാഹുലിന്റെ സഹോദരിയാണ് ഫോൺ എടുത്തത്. ഫോണിലൂടെ സഹോദരിയോട് പ്രതി മോശമായി സംസാരിച്ചതിനെ ചൊല്ലി ഇന്നലെ രാത്രി റോഡരികിൽ വെച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയും ആക്രമണത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ രാഹുൽ അജികുമാറിനെയും സുഹൃത്ത് ഉസ്മാനേയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം രാഹുൽ അജികുമാറിനെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പിന്നീടാണ് സംശയനിഴലിലുള്ള ഉസ്മാനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
രാഹുലിനെ കുത്തിയത് ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. ബൈക്ക് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
