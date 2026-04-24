Killi Murder Case: ബൈക്ക് വിറ്റ പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

മരണപ്പെട്ടയാളെ ആരാണ് കുത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല അതിനായി പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 24, 2026, 08:59 AM IST
  • ബൈക്ക് വിറ്റ പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു
  • മരിച്ചത് കാട്ടാക്കട എള്ളുവിള കോളനിയിലെ മണിയൻ-ബീന ദമ്പതികളുടെ മകൻ രാഹുൽ ആണ്

  1. Delhi Horror News: സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥന്റെ മകൾ വീട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുൻ ജോലിക്കാരനെന്ന് നി​ഗമനം

Kerala KN-620 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-620 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Pathamudayam 2026: പത്താമുദയത്തോടെ ഇന്ന് മുതൽ അതിസമ്പന്നരാകും ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർ
5
Pathamudayam
Pathamudayam 2026: പത്താമുദയത്തോടെ ഇന്ന് മുതൽ അതിസമ്പന്നരാകും ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർ
Pet Care Tips: വീട്ടിൽ നായയുണ്ടോ? ഈ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ
5
Pet care tips
Pet Care Tips: വീട്ടിൽ നായയുണ്ടോ? ഈ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കും; മകരം രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കും; മകരം രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
കാട്ടാക്കട: ബൈക്ക് വിറ്റ പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കുത്തേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു.  മരിച്ചത് കാട്ടാക്കട എള്ളുവിള കോളനിയിലെ മണിയൻ-ബീന ദമ്പതികളുടെ മകൻ രാഹുൽ ആണ്. 

Also Read: കനത്ത ചൂട്; കൊല്ലം തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി

സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെ കിള്ളി രാജശ്രീ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപമായിരുന്നു. നെഞ്ചിന് താഴെ താക്കോൽ പോലുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുത്തേറ്റ രാഹുലിനെ ഉടൻതന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രതിയിൽ നിന്നും ബൈക്ക് വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാടാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബാക്കി പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതി ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ രാഹുലിന്റെ സഹോദരിയാണ് ഫോൺ എടുത്തത്. ഫോണിലൂടെ സഹോദരിയോട് പ്രതി മോശമായി സംസാരിച്ചതിനെ ചൊല്ലി ഇന്നലെ രാത്രി റോഡരികിൽ വെച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയും ആക്രമണത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കും; മകരം രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക

 

സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ രാഹുൽ അജികുമാറിനെയും സുഹൃത്ത് ഉസ്മാനേയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ആദ്യം രാഹുൽ അജികുമാറിനെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പിന്നീടാണ് സംശയനിഴലിലുള്ള ഉസ്മാനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 

രാഹുലിനെ കുത്തിയത് ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി  ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. ബൈക്ക് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsKagttakadaKilli Murder CaseMurder CaseKattakkad Murder

