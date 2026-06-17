/Amaravila Accident: അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്ത് കാറും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചുരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്ത് കാറും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു.
അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ 8:30 യോടെ അമവരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തായിരുന്നു. അമിത വേഗതയിൽ വന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസ് നിയന്ത്രണം തെറ്റി കാറിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചശേഷം വെയിറ്റിങ് ഷെഡിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ കാറിൽ കുടുങ്ങിയ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു.
ഡ്രൈവറെ പോലീസും അഗ്നിശമന സേനയും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ബസ് ഡ്രൈവറെ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് ബസ്സിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻറെ നിലയും ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ ബസ് യാത്രകരായ ചിലർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഇവരെ നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
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