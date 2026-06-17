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Amaravila Accident: അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു

നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കാറിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 17, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:08 AM IST
Amaravila Accident: അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു
Image Credit: zee malayalam

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു
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