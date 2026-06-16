/KSRTC Bus Accident: നിയന്ത്രണം വിട്ട KSRTC ബസ് ലോട്ടറി കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി 3 പേർക്ക് പരിക്ക്; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: പാപ്പനംകോട് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ബസ് ലോട്ടറി കടയിലേക്കാണ് ഇടിച്ചു കയറിയത്.
അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആറര മണിയോടെ ആയിരുന്നു. ബസിൽ യാത്രക്കാർ ആരും ഉണ്ടാകാഞ്ഞത് അപകടം ഒഴിവാക്കി. അപകടത്തിൽ ബസിന്റെ ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്ടർക്കും ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനും പരിക്കേറ്റു. ഡ്രൈവറുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഡ്രൈവറെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. സംഭവം നടന്നത് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടും കടയിൽ അധികം ആളില്ലാത്തതും അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചു എന്നുവേണം പറയാൻ. അപകട വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് ആണ് പരിക്കേറ്റവരെ പുറത്തെടുത്തത്.