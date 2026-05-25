/Bike Robbery: ബൈക്ക് മോഷണം; കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചത് മാത്രമല്ല അതിൽ വ്യാജ നമ്പർപ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച് പ്രതി ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: ബൈക്ക് മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. കെഎസ്ആർടിസി വികാസ് ഭവൻ ഡിപ്പോയിലെ ജീവനക്കാരനായ നെയ്യാറ്റിൻകര കടവട്ടാരം സ്വദേശി ദിലിനെയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
നെയ്യാറ്റിൻകര അമരവിളയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ ആണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നെയ്യാറ്റിൻകര പാലക്കടവ് സ്വദേശി സെബി ആൽബിൻറെ ബൈക്കായിരുന്നു ഇയാൾ മോഷ്ടിച്ചത്. സെബി ബൈക്ക് അമരവിള പാലത്തിനുസമീപം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.
മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിൽ വ്യാജ നമ്പർപ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച് പ്രതി ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ബൈക്ക് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിസിടിവി ക്യാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ തി രച്ചിലിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. പ്രതിയുടെ പേരിൽ മോഷണം, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
നെയ്യാറ്റിൻകര പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.പ്രദീപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എസ്.ഐ. വിമൽ രംഗനാഥ്, സി. പി.ഒ.മാരായ ആൻ്റണി മിറാൻഡ, നിഥിൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
