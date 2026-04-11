Thiruvananthapuram News: തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ആന കുത്തിയ പാപ്പാൻ മരിച്ചു

Last Updated : Apr 11, 2026, 02:09 PM IST
Chaturgrahi Yog 2026: രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; പണവും പ്രമോഷനും നിങ്ങളിലേക്കെത്തും, നാല് രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം
6
Astrology
Chaturgrahi Yog 2026: രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; പണവും പ്രമോഷനും നിങ്ങളിലേക്കെത്തും, നാല് രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം
Horoscope Today Friday: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today Friday: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
6
Kerala Assembly Election 2026
Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
Kerala Gold Rate 11 April 2026: സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഇന്ന് പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു
7
Gold price today
Kerala Gold Rate 11 April 2026: സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഇന്ന് പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ആന കുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പാപ്പാൻ മരിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് പാപ്പാനായ മൊയ്തീൻ മരിച്ചത്.

Also Read: കുടുംബതർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു; വെട്ടേറ്റ ദമ്പതികൾ ആശുപത്രിയിൽ

പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മൊയ്തീനെ അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയക്കായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മൊയ്തീന് വയറ്റിൽ കുത്തേൽക്കുകയും വാരിയെല്ലുകൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയുമുണ്ടായി.  

Also Read: ശുക്ര-വ്യാഴ ത്രി ഏകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

പാപ്പാനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആന ആക്രമിച്ചത്.  പാപ്പാനെ ആന ചുഴറ്റി എറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇടഞ്ഞത് ശ്യാം എന്ന ഉണ്ണിക്കുട്ടനിന്ന ആന ആയിരുന്നു. മരിച്ച മൊയ്തീൻ രണ്ടാം പാപ്പാനാണ്. ഇത് നരുവാമൂട് സ്വദേശി സജിമോന്റെ ആനയാണിത്. ആനയുടെ തേറ്റ പല്ല് മൊയ്തീന്റെ ശരീരത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

 

