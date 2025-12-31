English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Kerala Police: പോലീസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി; 5 പേരെ ഐജി റാങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തി

Kerala Police: പോലീസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി; 5 പേരെ ഐജി റാങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തി

അരുള്‍ ആര്‍ ബി തൃശൂര്‍ റേഞ്ച് ഐജിയാകും. ജെ ഹിമേന്ദ്രനാഥിനെ തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐജിയായും തോംസണ്‍ ജോസിനെ വിജിലന്‍സ് ഡിഐജിയായും നിയമിച്ചു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 31, 2025, 08:51 PM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി. 5 പേരെ ഐജി റാങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തയിട്ടുണ്ട്
  • ഐജിമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് പുട്ട വിമലാദിത്യ, അജിത ബീഗം, ആര്‍ നിശാന്തിനി, എസ് സതീഷ് ബിനോ, രാഹുല്‍ ആര്‍ നായര്‍ എന്നിവർക്കാണ്

Read Also

  1. Kerala Police: അത്തപ്പൂവും നുളളി തൃത്താപ്പൂവും നുളളി- ജനമൈത്രി പോലീസിന്‍റെ ഓണപ്പാട്ടുകൾ

Trending Photos

Buddhaditya Yoga: ബുധാദിത്യ യോഗം: ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
6
Buddhaditya Yoga
Buddhaditya Yoga: ബുധാദിത്യ യോഗം: ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Gold Rate Kerala Today: വൻ ഇടിവ്, സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വൻ ഇടിവ്, സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
Gold Rate Kerala Today: വർഷം അവസാനിക്കുന്ന വിലക്കുറവോടെ..! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വർഷം അവസാനിക്കുന്ന വിലക്കുറവോടെ..! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്...
Hans Rajayoga: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല|
7
Hanas Rajayoga
Hans Rajayoga: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല|
Kerala Police: പോലീസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി; 5 പേരെ ഐജി റാങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി. 5 പേരെ ഐജി റാങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തയിട്ടുണ്ട്. ഐജിമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് പുട്ട വിമലാദിത്യ, അജിത ബീഗം, ആര്‍ നിശാന്തിനി, എസ് സതീഷ് ബിനോ, രാഹുല്‍ ആര്‍ നായര്‍ എന്നിവർക്കാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഇലക്ട്രിക് ബസ് സര്‍വീസ് വിവാദം; ബസ് നിര്‍ത്തിയിടാൻ കോര്‍പ്പറേഷന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് മേയര്‍ വിവി രാജേഷ്

ഇത് കൂടാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചില്‍ നിന്ന് സ്പര്‍ജന്‍ കുമാറിനെ ദക്ഷിണ മേഖല ഐജി ആയും ശ്യാം സുന്ദറിനെ ഇന്റലിജന്‍സ് ഐജി ആയും നിയമിച്ചതായുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍മാര്‍ക്കും മാറ്റമുണ്ട്. കെ കാര്‍ത്തിക് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറാകും. എസ് ഹരിശങ്കര്‍ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറാകും. 

Also Read: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല

അരുള്‍ ആര്‍ ബി തൃശൂര്‍ റേഞ്ച് ഐജിയാകും. ജെ ഹിമേന്ദ്രനാഥിനെ തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐജിയായും തോംസണ്‍ ജോസിനെ വിജിലന്‍സ് ഡിഐജിയായും നിയമിച്ചു. അജിത ബീഗം ഇനി സാമ്പത്തിക വിഭാഗം ഐജിയായിരിക്കും. ആര്‍ നിശാന്തിനിയെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഐജിയായും നിയമിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala PoliceKerala IPS Officers PromotionIGP Promotion KeralaThiruvananthapuramKochi

Trending News