English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Maniyanpilla Raju Car accident: മണിയൻപിള്ളയുടെ വൈദ്യ പരിശോധന ഫലം നിർണായകം; പോലീസ് വീഴ്‌ചയിൽ അന്വേഷണം ഇന്നുമുതൽ

Maniyanpilla Raju Car accident: മണിയൻപിള്ളയുടെ വൈദ്യ പരിശോധന ഫലം നിർണായകം; പോലീസ് വീഴ്‌ചയിൽ അന്വേഷണം ഇന്നുമുതൽ

രാവിലെ ആറുമണിക്ക് രാജുവിന്‍റെ ഫോൺ ഓണായെന്ന വിവരം സൈബർസെല്ലിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് നടനെ വിളിക്കുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:54 AM IST
  • മണിയൻ പിള്ള രാജു പ്രതിയായ വാഹനാപകട കേസിൽ വൈദ്യ പരിശോധന ഫലം നിർണായകമാണ്
  • കേസിൽ മ്യൂസിയം പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും

Read Also

  1. Accident Infront of Trivandrum club: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിന് മുന്നിലെ അപകടം: മണിയൻപിളള രാജുവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ്

Trending Photos

Mahalakshmi Rajayoga: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!
7
Mahalakshami Rajayoga
Mahalakshmi Rajayoga: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!
Relationship Tips: പങ്കാളിയുമായി അകൽച്ചയായോ? കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം
5
relationship tips
Relationship Tips: പങ്കാളിയുമായി അകൽച്ചയായോ? കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Maniyanpilla Raju Car accident: മണിയൻപിള്ളയുടെ വൈദ്യ പരിശോധന ഫലം നിർണായകം; പോലീസ് വീഴ്‌ചയിൽ അന്വേഷണം ഇന്നുമുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: മണിയൻ പിള്ള രാജു പ്രതിയായ വാഹനാപകട കേസിൽ വൈദ്യ പരിശോധന ഫലം നിർണായകമാണ്. കേസിൽ മ്യൂസിയം പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനു മുന്നിലെ അപകടം: യുവാക്കളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത് നടന്‍ മണിയന്‍പിള്ള രാജുവിന്റെ കാര്‍; നിർത്താതെ പോയത് പേടിച്ചിട്ട്!

അന്വേഷണ ചുമതല ഡിസിപി വിനോദിനാണ്. അപകടം നടന്ന വിവരം ലഭിച്ചത് മുതൽ പോലീസ് നടത്തിയ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പരിശോധിക്കും. കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. നടന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് വരാനാ രണ്ടു ദിവസത്തെ സമയം എടുക്കും. വൈദ്യ പരിശോധന ഫലം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നടൻ മദ്യപിച്ചാണോ വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരൂ. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരവീഴ്ചയാണ് നടൻ മണിയൻപിള്ള രേണുവിനും പോലീസിനുമുണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

തന്റെ കാറിടിച്ചു ബൈക്കിൽ വന്ന യുവാക്കൾ തെറിച്ചുവീണത് അറിഞ്ഞിട്ടും കാർ നിർത്താതെ പോയതാണ് ആദ്യ ഗുരുതരവീഴ്ച. അടുത്ത നിരവധി ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടായിട്ടും പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മണിയൻപിള്ള ശ്രമിച്ചില്ല. അപകടമുണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവുന്ന കലാകാരനായിട്ടും ഭയം കാരണമാണ് മിണ്ടാതെ പോയതെന്നാണ് നടൻ പറഞ്ഞത്. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും

നിരവധി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുള്ള വെള്ളയമ്പലം കവടിയാർ മേഖലയിലൂടെ കാർ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയില്ല. രാജുവിന്‍റെ ഫോൺ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫാണന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് രാജുവിനെയും കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചില്ല. വീട്ടിൽ പോയെന്നും ആരെയും കണ്ടെത്താനിയില്ലെന്നുമാണ് പോലീസ് വാദം. രാവിലെ ആറുമണിക്ക് രാജുവിന്‍റെ ഫോൺ ഓണായെന്ന വിവരം സൈബർസെല്ലിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് നടനെ വിളിക്കുന്നത്.

കീഴടങ്ങാമെന്ന് രാജു പോലീസിനെ  അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാറില്ലാതെ ഇന്നലെ രാവിലെ ഒന്‍പതോടെയാണ് രാജു മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലെത്തിയെങ്കിലും പിന്നെയും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് വൈദ്യപരിശോധനക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അതായത് അപകടമുണ്ടായി 12 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടശേഷം മാത്രമാണ് വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത്. തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Maniyanpilla RajuCar accidentManiyanpilla Raju ArrestedHit and Run CaseTrivandrum Club

Trending News