തിരുവനന്തപുരം: മണിയൻ പിള്ള രാജു പ്രതിയായ വാഹനാപകട കേസിൽ വൈദ്യ പരിശോധന ഫലം നിർണായകമാണ്. കേസിൽ മ്യൂസിയം പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും.
അന്വേഷണ ചുമതല ഡിസിപി വിനോദിനാണ്. അപകടം നടന്ന വിവരം ലഭിച്ചത് മുതൽ പോലീസ് നടത്തിയ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പരിശോധിക്കും. കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. നടന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് വരാനാ രണ്ടു ദിവസത്തെ സമയം എടുക്കും. വൈദ്യ പരിശോധന ഫലം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നടൻ മദ്യപിച്ചാണോ വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരൂ. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരവീഴ്ചയാണ് നടൻ മണിയൻപിള്ള രേണുവിനും പോലീസിനുമുണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തന്റെ കാറിടിച്ചു ബൈക്കിൽ വന്ന യുവാക്കൾ തെറിച്ചുവീണത് അറിഞ്ഞിട്ടും കാർ നിർത്താതെ പോയതാണ് ആദ്യ ഗുരുതരവീഴ്ച. അടുത്ത നിരവധി ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടായിട്ടും പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മണിയൻപിള്ള ശ്രമിച്ചില്ല. അപകടമുണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവുന്ന കലാകാരനായിട്ടും ഭയം കാരണമാണ് മിണ്ടാതെ പോയതെന്നാണ് നടൻ പറഞ്ഞത്.
നിരവധി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുള്ള വെള്ളയമ്പലം കവടിയാർ മേഖലയിലൂടെ കാർ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയില്ല. രാജുവിന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫാണന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് രാജുവിനെയും കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചില്ല. വീട്ടിൽ പോയെന്നും ആരെയും കണ്ടെത്താനിയില്ലെന്നുമാണ് പോലീസ് വാദം. രാവിലെ ആറുമണിക്ക് രാജുവിന്റെ ഫോൺ ഓണായെന്ന വിവരം സൈബർസെല്ലിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് നടനെ വിളിക്കുന്നത്.
കീഴടങ്ങാമെന്ന് രാജു പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാറില്ലാതെ ഇന്നലെ രാവിലെ ഒന്പതോടെയാണ് രാജു മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലെത്തിയെങ്കിലും പിന്നെയും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് വൈദ്യപരിശോധനക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അതായത് അപകടമുണ്ടായി 12 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടശേഷം മാത്രമാണ് വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത്. തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
