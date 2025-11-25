English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Marijuana Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 51 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

Marijuana Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 51 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

Marijuana Seized In Thiruvananthapuram: ഡാൻസാഫ് സംഘം ആണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.  വെള്ളനാട് സ്വദേശി ശരൺ 21 ആണ് പിടിയിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 25, 2025, 12:52 PM IST
  • ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് മൊത്തമായി കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ശരൺ
  • രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്

Read Also

  1. Marijuana Seized: കുമളിയിൽ വിരമിച്ച എസ്ഐയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്നും വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; പിടികൂടിയത് 18 കിലോ കഞ്ചാവ്

Trending Photos

Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
12
Love Horoscope
Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!
5
Ruchak Rajayoga
Ruchak Rajyog: രുചക രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗ്യം..!
Samrudhi Lottery Result 2025: സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ; ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Samrudhi Lottery Result 2025: സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ; ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അന്തസും പദവിയും വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അന്തസും പദവിയും വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Marijuana Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 51 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. 51 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. കാറിൽ കടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. വെള്ളനാട് സ്വദേശി ശരൺ (21) ആണ് പിടിയിലായത്. ഡാൻസാഫ് സംഘം പാറശാല കുറുംകൂട്ടിയിൽ വച്ചാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവുമായി യുവാവിനെ പിടികൂടിയത്. ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് മൊത്തമായി കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ശരൺ എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും വ്യാപകമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസും എക്സൈസും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Marijuana seizedThiruvananthapuram

Trending News