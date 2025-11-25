Marijuana Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 51 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. 51 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. കാറിൽ കടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. വെള്ളനാട് സ്വദേശി ശരൺ (21) ആണ് പിടിയിലായത്. ഡാൻസാഫ് സംഘം പാറശാല കുറുംകൂട്ടിയിൽ വച്ചാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവുമായി യുവാവിനെ പിടികൂടിയത്. ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് മൊത്തമായി കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ശരൺ എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും വ്യാപകമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസും എക്സൈസും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
