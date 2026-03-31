Massive Drug Bust in Neyyattinkara; നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; മാരക ലഹരിമരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

Drug Bust In Thiruvananthapuram: ഇലക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി അണ്ഡത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മാരക ലഹരിമരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിലാകുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 31, 2026, 08:31 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. മാരക ലഹരിമരുന്നയായ എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിലായിരിക്കുകയാണ്. 

എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടയിലായിരുന്നു ഇയാൾ പിടിയിലായത്. കല്ലിയൂർ ശാന്തിവിള കൊന്നവിളവീട് സ്വദേശി  പ്രവീണിനെയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര എക്സൈസ് റെയിഞ്ച് സംഘം പിടികൂടിയത്. ഇലക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയതായിരുന്നു പരിശോധന. 

അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാവച്ചമ്പലം പള്ളിച്ചൽ പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ആക്ടീവ ടൂവീലർ വാഹനത്തിൽ 32 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 18 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി വന്ന പ്രവീണിനെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്.  ഇയാളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ ലഹരി മരുന്നിന് വിപണിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപവരെ വിലവരുമെന്നാണ് എക്സൈസ് സംഘം പറയുന്നത്. എക്സൈസ് റെയിൻഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ റോബിൻ വാവച്ചൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസമാരായ പ്രസന്നൻ, അനീഷ് , ലാൽകൃഷ്ണ , അൽത്താഫ് വിനോദ് കുമാർ, ഇന്ദുലേഖ, ഡൈവർ സുനിൽ പോൾ ജയിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

