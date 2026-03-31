Massive Drug Bust in Neyyattinkara; നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; മാരക ലഹരിമരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. മാരക ലഹരിമരുന്നയായ എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: കൊച്ചിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട: യുവതികൾ അടക്കം 8 പേർ പിടിയിൽ; സംഘത്തിൽ ഡോക്ടർ മുതൽ അഭിഭാഷകൻ വരെ
എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടയിലായിരുന്നു ഇയാൾ പിടിയിലായത്. കല്ലിയൂർ ശാന്തിവിള കൊന്നവിളവീട് സ്വദേശി പ്രവീണിനെയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര എക്സൈസ് റെയിഞ്ച് സംഘം പിടികൂടിയത്. ഇലക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയതായിരുന്നു പരിശോധന.
Also Read: എന്താണ് Fitment Factor? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർധനവിൽ ഇതിന്റ പ്രാധാന്യം എന്ത്?
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാവച്ചമ്പലം പള്ളിച്ചൽ പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ആക്ടീവ ടൂവീലർ വാഹനത്തിൽ 32 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 18 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി വന്ന പ്രവീണിനെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. ഇയാളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ ലഹരി മരുന്നിന് വിപണിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപവരെ വിലവരുമെന്നാണ് എക്സൈസ് സംഘം പറയുന്നത്. എക്സൈസ് റെയിൻഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ റോബിൻ വാവച്ചൻ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസമാരായ പ്രസന്നൻ, അനീഷ് , ലാൽകൃഷ്ണ , അൽത്താഫ് വിനോദ് കുമാർ, ഇന്ദുലേഖ, ഡൈവർ സുനിൽ പോൾ ജയിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.