Massive Drug Bust In Palode: പാലോട് വൻ ലഹരിവേട്ട; 20 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

പാലോട്: തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ശ്രീ സുദർശൻ IPS അവർകൾക്ക് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് ASP ശ്രീ അച്യുത് അശോക് IPS തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ നാർകോട്ടിക് ജില്ലാ സെൽ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ശ്രീ പ്രദീപ്കുമാറിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇന്റലിജൻസ് കളക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ 20 ഗ്രാം MDMA യുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ.
പാലോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ചിപ്പൻചിറ പാലത്തിന് സമീപം വച്ചാണ് കാട്ടാക്കട കിള്ളി സ്വദേശിയായ നസീമിനേയും വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിയായ ശരത് വിവേക് എന്നിവരെ തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ഡാൻസാഫ് ടീം അംഗങ്ങളായ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സഫീർ ഓസ്റ്റിൻ ജി ഡെന്നിസൺ, സുനിലാൽ, ജിഷി സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് വിജേഷ്, നെവിൽ രാജ്, അനൂപ്, സതികുമാർ ഉമേഷ്, അനീഷ് CPOമാരായ ശരൺ, രാജേഷ്, അഖിൽ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പെരുമാതുറ, കഠിനംകുളം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില്ലറ വില്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന MDMA ആണ് പിടികൂടിയത്. വിപണിയിൽ ഇതിന് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
