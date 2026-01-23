English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • PM Modi Kerala Visit: വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ മേയർ എത്തില്ല

PM Modi Kerala Visit: വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ മേയർ എത്തില്ല

PM Modi Thiruvananthapuram Visit: ഇന്ന് രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 23, 2026, 09:48 AM IST
  • പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമാനത്താളത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ മേയർ വിവി രാജേഷ് എത്തില്ല
  • സാധാരണ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള വിവിഐപികൾ എത്തുമ്പോൾ മേയർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തുന്നത് പതിവാണ്
  • സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

PM Modi Kerala Visit: വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ മേയർ എത്തില്ല

തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമാനത്താളത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ മേയർ വിവി രാജേഷ് എത്തില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.  പട്ടികയിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സൈനിക, പോലീസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങി 22 പേരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പട്ടികയിൽ എൻഡിഎ-ബിജെപി നേതാക്കളുമുണ്ട്. 

Also Read: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്; വമ്പൻ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം

സാധാരണ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള വിവിഐപികൾ എത്തുമ്പോൾ മേയർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പ്രധാനമൻഹരി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ വേദിയിൽ ഉള്ളതിനാൽ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയെന്നും മേയറുടെ ഓഫീസ് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കും.  തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബിജെപിയുടെ മിന്നും വിജയത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത് വലിയ ആഘോഷമായാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കാണുന്നത്. ഇന്ന് വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനവും നഗരത്തിന്റെ വികസന രേഖയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കും. 

Also Read: ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ പവർഫുൾ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർ വാഴും രാജാവിനെപ്പോലെ!

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇത്തവണത്തെ സന്ദര്ശനത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രാവിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പുത്തരിക്കണ്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്ര വൻ റോഡ് ഷോ ആക്കി മാറ്റാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. ഔദ്യോഗിക വേദിയിൽ അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ‌ അതുപോലെതന്നെ കേരളത്തിനുള്ള അതിവേഗ റെയിൽ പാതയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സിൽവർലൈനിന് ബദലായുള്ള ഇ ശ്രീധരൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിർമ്മാണച്ചുമതല ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡിഎംആർസിക്ക് തന്നെയായിരിക്കും.  

