/MBBS Student Arrested: പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥി അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥി പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ഏബലാണ്.
ഏബൽ മോർഫ് ചെയ്ത പ്രചരിപ്പിച്ചത് പതിമൂന്നോളം സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. വയനാട് കാക്കവയൽ സ്വദേശിയായ ഏബലിന് കേസിൽ കോടതി ജമായ്ച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതി ഏതാണ്ട് പതിനേഴോളം പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്നും എടുത്ത് മോർഫ് ചെയ്ത അശ്ലീല സൈറ്റുകൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതി നൽകിയത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതായി കണ്ടത്.
തുടർന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പരാതിയുമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും നിസാര വകുപ്പുകള് മാത്രമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയത് എന്നാണ് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആരോപണം. തുടർന്ന് കൂടുതല് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും പോലീസ് കേസെടുക്കാത്തതിൽ വിദ്യാര്ത്ഥികള് മെഡിക്കല് കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പ്രതിഷേധിച്ചു. ശേഷം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ മൊഴി എടുക്കാമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും മുഴുവൻ പരാതിക്കാരുടെയും മൊഴി എടുക്കാതെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് എസ്എഫ്ഐ ഉള്പ്പടെ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ വിദ്യാര്ത്ഥികളും പോലീസും തമ്മില് വാക്കേറ്റവും ഉന്തുതള്ളുമുണ്ടായി. എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകരും പൊലീസും നേര്ക്കുനേര് എത്തുന്ന ഘട്ടവുമുണ്ടായി. ഇത്തരത്തില് ഗുരുതരമായ പരാതി ഉയര്ന്നിട്ടും വേണ്ട ഗൗരവത്തോടെ പോലീസ് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ആരോപിച്ചു. പരാതികള് ഒരോന്നിനും ഒരോ എഫ്ഐആര് തയ്യാറാക്കി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും വിദ്യാര്ത്ഥികള് ആവശ്യപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കും വരെ പ്രതിഷേധം തുടരാനുമാണ് വിദ്യാര്ത്ഥികൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.