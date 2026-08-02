/Muthalapozhi Boat Accident: ഒരു മത്സ്യതൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരം: വള്ളം മറിഞ്ഞ് മുതലപ്പൊഴിയിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കണ്ടെത്തിയത് അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി ഫ്രീമോണിന്റെ മൃതദേഹമാണ്.
മൃതദേഹം കിട്ടിയത് കണ്ണാന്തുറയിൽ നിന്നാണ്. ഇനി ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. കടല് പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനാല് തിരച്ചില് ദുഷ്കരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വള്ളം അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി ജോസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരുന്നു.
അപകടസമയത്ത് വള്ളത്തിൽ നാലുപേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇഴഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കാണാതായവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇന്നലെ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ടീമിനെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു.
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