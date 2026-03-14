MR Ajith Kumar: എം ആർ അജിത്കുമാറിനെ ബെവ്കോ എംഡിയായി നിയമിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: എം ആർ അജിത്കുമാറിനെ ബെവ്കോ എംഡിയായി നിയമിച്ചു. ബെവ്കോ എംഡിയായിരുന്ന ഹർഷിത അട്ടലൂരിയെ ട്രാഫിക് ഐജിയായും നിയമിച്ചു.
എംആർ അജിത്കുമാറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റിയത്. കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ട്രൈബ്യൂണൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അജിത് കുമാറിനെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റിയത്. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമേ കേഡർ തസ്തികകളിൽ നിയമിക്കാവൂ എന്നതായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐപിഎസുകാരനായ അജിത് കുമാറിനെ ഈ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റിയത്.
ഐഎഎസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ്. ശബരിമല ട്രാക്ടർ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലായിരുന്നു അജിത്കുമാറിനെ എക്സൈസിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.