/Nalanchira Murder: തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവതിയെ ഭർത്താവ് കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു, അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്ചിറയിൽ യുവതിയെ ഭർത്താവ് കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. നാലാഞ്ചിറയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്ന മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി ഹസീന (36) എന്ന യുവതിയെ ആണ് ഭർത്താവ് സുരേഷ് കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് സംഭവം.
കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതിയായ സുരേഷ് കാറിൽ കയറി സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹസീനയും സുരേഷും ഇവരുടെ നാല് മക്കളും അടക്കം ഏഴുപേരായിരുന്നു വാടകവീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ കുറച്ചുകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന കുടുംബവഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
സുരേഷിന് ഭാര്യയോടുണ്ടായിരുന്ന സംശയമാണ് നിരന്തരമായ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഇവരുടെ വഴക്ക് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് വിഷയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് ഇരുപക്ഷവുമായി സംസാരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ, തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയും ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും രൂക്ഷമായ തർക്കമുണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ പ്രകോപിതനായ സുരേഷ്, കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഹസീനയുടെ കഴുത്തറുക്കുകയായിരുന്നു. മക്കളുടെ കണ്ണുമുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടന്നത്.
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ശുചിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കത്തി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ശേഷമാണ് ഇയാൾ അവിടെനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞത്. ഇലക്ട്രീഷ്യനായി ജോലി നോക്കുന്ന സുരേഷ് വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിയാണ്. സംഭവമറിഞ്ഞ് മണ്ണന്തല പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.
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