/Naveen babu Death Case: നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം: അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിട്ടു; മകൾക്ക് ആശ്രിത നിയമനം നൽകും

തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ എഡിഎം ആയിരുന്ന നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്ക് വിട്ടു. ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം.
നവീൻ ബാബുവിന്റെ മകൾക്ക് ആശ്രിത നിയമനം നൽകാനും കാബിനറ്റ് തീരുമാനം എടുത്തു. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഔട്ട് ഓഫ് അജണ്ടയായിട്ടാണ് ഈ വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ഉടൻതന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം നിലപാട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സിബിഐ ആണ്.
നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ ഏക പ്രതി സിപിഎം നേതാവും കണ്ണൂർ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ പിപി ദിവ്യയാണ്. നിലവിലെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്ക് വിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ കണ്ടിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയം പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
എന്നാൽ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിടുന്നത് സിപിഎം എതിർത്തു. നിലവിലെ അന്വേഷണം ശരിയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തിയതാണെന്നും എന്നിട്ടും കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് വിടുന്നത് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും ആരോപിച്ചു.
നവീന്ബാബുവിന്റെ യാത്രയയപ്പു വേളയില് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പി പി ദിവ്യ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് സംഭവത്തിന് തുടക്കം. പെട്രോള് പമ്പ് അനുവദിക്കുന്നതില് നവീന് ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നായിരുന്നു ദിവ്യ ആരോപിച്ചത്. ആരോപണത്തില് മനംനൊന്ത് നവീന് ബാബു ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
ആത്മഹത്യാപ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് ദിവ്യയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. പെട്രോള് പമ്പിന് അനുമതി തേടിയ പ്രശാന്തന്റെ, പാര്ട്ട്ണര്ഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമര്പ്പിച്ച രേഖകള് നിലവില് കാണാനില്ലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
നവീന് ബാബുവിന്റെ യാത്രയയപ്പു വേളയില് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പി പി ദിവ്യ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് വിഷയത്തിന് തുടക്കമായത്. പെട്രോള് പമ്പ് അനുവദിക്കുന്നതില് നവീന് ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ദിവ്യയുടെ ആരോപണത്തില് മനംനൊന്ത് നവീന് ബാബു ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആത്മഹത്യാപ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തി പോലീസ് ദിവ്യയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.
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