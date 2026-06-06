/Nedumangad Infant Death: ഒന്നരവയസുകാരന്റെ കൊലപാതകം: കയ്യിൽ പൊട്ടലുണ്ടായിട്ടും കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്!

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നര വയസുകാരൻ അർഷിദിൻെറ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ക്രൂരതകൾ പുറത്തു വരികയാണ്. രണ്ടാനച്ഛൻ അഷ്കർ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാൾ കുട്ടിയെ നിരന്തരമായി ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്.
മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് കുട്ടി ഒരു തടസമാകും എന്ന് കരുതിയാണ് കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ രണ്ടു കയ്യിലും പൊട്ടലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് പതിമൂന്നാത്തെ ദിവസമാണ്. കുട്ടി ഓടി നടക്കാതെ ഒരിടത്തിരിക്കാനായി കുട്ടിയുടെ രണ്ടു കാൽവെള്ളകളിലും സിഗരറ്റ് കൊണ്ട് പൊള്ളിചെന്നും പ്രതി അഷ്കർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് അഞ്ച് മാസം മുൻപാണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതി കുട്ടിയുടെ കൈയ്യ് ഒടിഞ്ഞത് സൈക്കിളിൽ നിന്നും വീണിട്ടാണെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മെയ് 29 നായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരമായ സംഭവം നടന്നത്. ചോറ് കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുഞ്ഞ് ഛർദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അഷ്കർ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നെഞ്ചിനേറ്റ ക്ഷതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമാകുകയും ഇതിന് പുറമേ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളിയതും അടിച്ചതും അടക്കം നൂറോളം വലുതും ചെറുതുമായ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പകുതിയും പഴയ മുറിവുകളായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തുടർന്ന് പോലീസ് അഷ്കറിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അഷ്കർ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും സംഭവ ദിവസം കുഞ്ഞ് ചോറ് കഴിക്കുന്നതിനിടെ കരഞ്ഞെന്നും കരച്ചിൽ നിർത്താനായി ശക്തമായി അടിച്ചെന്നും ഇയാൾ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി.
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