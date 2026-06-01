തിരുവനന്തപുരം: അർഷിദിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വ്യാപക അന്വേഷണവുമായി പോലീസ്. അന്വേഷണം അർഷിദിന്റെ അമ്മയായ അഖിലയടക്കമുള്ളവരിലേക്ക് വ്യപിപ്പിക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം.
കേസിൽ പ്രതിയായ അഖിലയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവി അഖിലിന്റെയും അഖിലയ്ക്കൊപ്പം ഡാൻസ് ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ മരണവും അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പോലീസ്. ഈ രണ്ടു മരണത്തിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ രണ്ടു മരണത്തിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
അഖിലയും അഖിലും പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്. അഖില അർഷിദിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കെയാണ് അഖിലിൽ ജീവനൊടുക്കിയത്. അതിനു കാരണം അഖിലയ്ക്ക് അഷ്കറുമായുള്ള ബന്ധമാണെന്നും ഇക്കാര്യം അഖിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരുന്നെന്നും. വിഷയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്തിയിരുന്നുവെന്നും സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് അഖില അഖിലുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയും ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീട്ടിലെത്തിയ അഖിൽ ജീവനൊടുക്കിയതെന്നും അഖിലിന്റെ അച്ഛൻ സുനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഖിലിന്റെ മരണത്തിന്റ്രെ കാരണം എന്തെന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്.
അതുപോലെ അഖിലയ്ക്കൊപ്പം ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവതിയുടെ മരണവും പോലീസ് അന്വേഷിക്കും. ഈ യുവതി ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശിയാണ്. അഷ്കറുമായി ഈ യുവതിയുടെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അഷ്കർ ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും അഖിലയുമായി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഉണ്ടായി. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു യുവതിയോയുടെ മരണം. ഇതിലും ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.
യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ അഖിലയ്ക്കും അഷ്കറിനും പങ്കുണ്ടോ? എന്ന കാര്യവും പോലീസ് അന്വേഷിക്കും. ഇതോടൊപ്പം കുഞ്ഞിന്റ മരണത്തിലും പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അഷ്കറിന്റെ മാതാവിന്റെയും സഹോദരിയുടെയും പങ്കും പോലീസ് അന്വേഷിക്കും. ഇവർ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസിന് സംശയമുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ കുഞ്ഞിനെ അഷ്കർ മർദിക്കുന്നത് അഖില കണ്ടിരുന്നുവെന്നും കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിട്ടും അഖില പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ അഖിലകൂടി കൂട്ടുനിന്നിരുന്നോ എന്നതടക്കം പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച കുഞ്ഞ് ചോറ് കഴിക്കുന്നതിനിടെ ഛർദ്ദിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അഷ്കര് കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചത്. പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തില് നെഞ്ചിനേറ്റ ക്ഷതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമായി.
ഇതിന് പുറമേ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തില് പൊള്ളിയതും അടിച്ചതും അടക്കം നൂറോളം വലുതും ചെറുതുമായ പരിക്കുകള് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തില് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതില് പകുതിയും പഴയ മുറിവുകളായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് അഷ്കറിനെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവ ദിവസം ചോറ് നല്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞെന്നും കരച്ചില് നിര്ത്താത്തതിനെ തുടര്ന്ന് തലയില് ശക്തമായി അടിച്ചെന്നും അഷ്കർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
