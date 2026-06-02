/Nedumangad Infant Death: ഒന്നരവയസുകാരന്റെ മരണ കാരണം നെഞ്ചിലേറ്റ ചവിട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നര വയസുകാരൻ അർഷിദിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം നെഞ്ചിലേറ്റ ചവിട്ട്. ചവിട്ടിൽ അർഷിദിന്റെ 7 വാരിയെല്ലുകളാണ് ഒടിഞ്ഞതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റു.
മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിന്റെ തലയ്ക്കേറ്റ ക്ഷതം ശരീരത്തിൽ അഞ്ചിടത്ത് നീക്കെട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ 91 മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്.
കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ അഖിലക്കെതിരെ കൊലപാതക പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയായ അഷ്കർ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും പണം തട്ടൽ പതിവാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിന് മൊഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്തരം കേസുകളും പോലീസ് അന്വേഷിക്കും. വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് പ്രതി പണം തട്ടിയിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നു ചോറ് കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഛർദ്ദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അഷ്കർ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത്. പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയായിരുന്നു.
