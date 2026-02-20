Nedumangad Newborn Death: സിസേറിയന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കൈമാറും

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെയുണ്ടായ പിഴവിനെ തുടർന്ന് നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറും.
Also Read: മുത്തങ്ങയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 41.5 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
അന്വേഷണം നടത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് നിര്ദേശം നൽകിയത് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് എസ്.എ.ടി. ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘത്തെയാണ് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചത്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും
ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് സീൽഡ് കവറിൽ ഡിഎംഎയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തുടർ നടപടിക് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ദോ ബിന്ദു സുന്ദറിന്റെ സസ്പെഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന രംഗത്തുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.