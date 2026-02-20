English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nedumangad Newborn Death: സിസേറിയന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കൈമാറും

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നംഗ സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ സീൽഡ് കവറിൽ ഡിഎംഇക്ക് കൈമാറി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 20, 2026, 07:38 AM IST
  • സിസേറിയന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കൈമാറും
  • അന്വേഷണം നടത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ്
  • ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് സീൽഡ് കവറിൽ ഡിഎംഎയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു

Nedumangad Newborn Death: സിസേറിയന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കൈമാറും

തിരുവനന്തപുരം:  നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെയുണ്ടായ പിഴവിനെ തുടർന്ന് നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറും. 

അന്വേഷണം നടത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് നിര്‍ദേശം നൽകിയത് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് എസ്.എ.ടി. ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘത്തെയാണ് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോ​ഗിച്ചത്. 

ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് സീൽഡ് കവറിൽ ഡിഎംഎയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തുടർ നടപടിക് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ദോ ബിന്ദു സുന്ദറിന്റെ സസ്പെഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഡോക്‌ടർമാരുടെ സംഘടന രംഗത്തുണ്ട്. 

 

