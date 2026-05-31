/Nedumangad Toddler Death: അഷ്കർ കൊടുംക്രൂരനായ കുറ്റവാളി; ആദ്യ ഭാര്യയെ മർദിച്ച് കോമയിലാക്കി, ഭാര്യാസഹോദരന്റെ മുങ്ങിമരണത്തിലും സംശയം

Nedumangad Toddler Death Case: അഷ്കർ തന്റെ ആദ്യഭാര്യയായ ആമിനയെ ക്രൂരമായ മർദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിയിരുന്നതായി ആമിനയുടെ അമ്മ ഷജില ബീവി പറയുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ അർഷിദിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അഷ്കറിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ആദ്യഭാര്യ ആമിനയുടെ കുടുംബം രംഗത്ത്. അഷ്കർ തന്റെ ആദ്യഭാര്യയായ ആമിനയെ ക്രൂരമായ മർദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിയിരുന്നതായി ആമിനയുടെ അമ്മ ഷജില ബീവി. ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരമായ മർദനം കാരണം ആമിനയ്ക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
ബോധരഹിതയായി ഒരു വർഷത്തോളം കിടപ്പിലായി
ആമിനയുടെ തല ഭിത്തിയിലിടിപ്പിക്കുകയും ഫാനിൽ കെട്ടിത്തൂക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതുൾപ്പെടെ അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് അഷ്കർ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിന് അഷ്കറിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നതായും ഷജില ബീവി ആരോപിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നും ആമിനയുടെ നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് വിവരം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത്.
മർദനത്തെത്തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആമിന പിന്നീട് കിടപ്പിലാവുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം പൂർണ്ണമായും ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്ന ആമിനയ്ക്ക്, ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നേരിയ തോതിലെങ്കിലും ഓർമശക്തി തിരികെ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ് ആമിന.
രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ മരണത്തിലും ദുരൂഹത
തന്റെ ഇളയ മകന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിലും അഷ്കറാണെന്ന് ഷജില ബീവി ആരോപിക്കുന്നു. മകനെ കൊല്ലുമെന്ന് അഷ്കർ പലതവണ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കുട്ടിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. ആദ്യഭാര്യയായ ആമിനയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം നിയമപരമായി വേർപെടുത്താതെയാണ് അഷ്കർ ഇപ്പോൾ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന അഖിലയുമായി അടുത്തത്.
ചോറു കൊടുക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞു; പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനോട് ക്രൂരത
അഖിലയുടെ ഒന്നര വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള മകൻ അർഷിദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് താനാണെന്ന് അഷ്കർ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. കുട്ടിയുടെ അമ്മയായ അഖിലയ്ക്കൊപ്പമാണ് അഷ്കർ താമസിച്ചുവന്നിരുന്നത്.
ഏകദേശം ഒരു മാസം മുൻപാണ് അഖിലയും കുഞ്ഞും അഷ്കറിനൊപ്പം പനവൂർ കരിക്കുഴിയിലുള്ള വീട്ടിൽ താമസം ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് അഖില മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കെ ഭർത്താവ് എസ്. അഖിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ഡ്രൈവറായ അഷ്കറുമായി അഖില അടുപ്പത്തിലാകുന്നതും ഒന്നിച്ച് താമസം തുടങ്ങുന്നതും.
