Neyyattinkara Accident: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം കുഴിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 6 പേർക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര കുടപ്പന മൂട്ടിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം കുഴിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് കുടപ്പനമുട് വാഴിച്ചൽ റോഡിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു.
ഈദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്നും സുഹൃത്തിൻറെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഥാർ വാഹനം കുഴിയിലെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന മരത്തിൽ തട്ടിനിന്നത് കൂടുതൽ അപകടം ഒഴിവായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും, വെള്ളറട സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടുപേരുടെ പരിക്കുകൾ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് സൂചന.
അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് മുൻപും രണ്ടുതവണ ഇത്തരത്തിൽ അപകടം നടന്നിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങൾക്ക് മുന്പാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നു അനു അൻ സജിത റസ്സൽ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇത് നെടുമങ്ങാട് കന്യാകുമാരി സംസ്ഥാനപാതയാണ്. അപകടത്തിന് കാരണം സുരക്ഷാഭിത്തി ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
