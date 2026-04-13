Nithin Raj Death Case: നിതിനെ ഓൺലൈൻ വായ്പാ സംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ്; നിർണായക ചാറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി

നിതിന് ഓൺലൈൻ വായ്പ സംഘത്തിൽ നിന്നും ഭീഷണി നേരിട്ടതിൻ്റെ നിർണായക ചാറ്റുകളടക്കം പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 13, 2026, 10:16 AM IST
  • നിതിൻ രാജിന്റെ മരണകാരണം ഓൺലൈൻ വായ്പാസംഘത്തിന്റെ ഭീഷണി
  • ജാതി അധിക്ഷേപം കൂടാതെ ഓൺലൈൻ വയ്പ് സംഘത്തിൽ നിന്നും ഭീഷണി നേരിട്ടതിന്റെ നിർണായക ചാറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി

ഓൺലൈൻ വായ്പാസംഘത്തിന്റെ ഭീഷണിയെന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ്. ജാതി അധിക്ഷേപം കൂടാതെ ഓൺലൈൻ വയ്പ് സംഘത്തിൽ നിന്നും ഭീഷണി നേരിട്ടതിന്റെ നിർണായക ചാറ്റുകൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Also Read: ബിഡിഎസ് വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം: കുടുംബം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും

എന്നാൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നാണ് നിതിന്റെ കുടുംബം പറയുന്നത്.  പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ചാറ്റിൽ അടിയന്തിരമായി 8000 രൂപയോളം അടയ്ക്കണമെന്നാണ് ഓൺലൈൻ വായ്പാ സംഘം നിതിന് സന്ദേശം അയച്ചത്. ഇതിന് മറുപടിയായി നിതിൻ അയച്ച ചാറ്റും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഓൺലൈൻ വായ്പാസംഘം നിതിന്റെ അധ്യാപികയ്ക്കും ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ഇതിനെ തടുർന്ന് അദ്ധ്യാപിക പ്രിസിപ്പലിന് പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു. നിധിൻ മരിച്ച ദിവസം പ്രിൻസിപ്പൽ നിതിനെ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുകയും വിവരം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ ൽ ആപ്പിൽ നിന്നും പണം എടുത്തത് വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞിട്ടാണെന്നും അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടാണ് പണം എടുത്തതെന്നും നിതിന്റെ അച്ഛൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലോൺ ആപ് ഭീഷണിയെപ്പറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Nitin Raj DeathNitin Raj Death CaseBDS StudentKannurChief Minister

