Nitin Raj Death case: ബിഡിഎസ് വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം: കുടുംബം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും

തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ ഡെന്റൽ കോളേജിലെ കെട്ടിടത്തിന് മുളകിൽനിന്നും ചാടി ജീവനൊടുക്കിയ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജിന്റെ കുടുംബം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ടു കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുമെന്ന് നിതിന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത്.
അതനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി തയ്യാറാക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് പിണറായി വിജയൻ എത്തിയാൽ ഇന്നുതന്നെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിതിന്റെ മരണത്തിലുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ നീതി കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ കേസിൽ ആരോപണവിധേയരായ അദ്ധ്യാപകരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മാത്രമല്ല സഹപാഠികളുടെ മൊഴിയും ഇന്ന് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നിതിൻ രജോയിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. എന്നാൽ തൻറെ മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് കുടുംബം വാദിക്കുന്നത്. അവസാനമായി നിതിനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ഗുരുതര ജാതി അധിക്ഷേപത്തിന് മകൻ ഇരയായെന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംഭവത്തിൽ ആരോപണവിധേയരായവർക്ക് എതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിതിന്റെ മരണം പ്രത്യേകം രൂപീകരിച്ച അന്വേഷണ സംഘമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
