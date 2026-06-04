/CM VD Satheesan: ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കി സർക്കാർ; ഔദ്യോഗിക രഹസ്യരേഖ പുറത്തുകൊടുത്തെന്ന് പ്രതിപക്ഷം, പിന്നാലെ ബഹളം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കി ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ധനമന്ത്രിയുടെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനാണ് ധവളപത്രം മേശപ്പുറത്തുവച്ചത്.
വിഷയത്തിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാൽ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക രഹസ്യങ്ങള് പുറത്തുള്ള ആളുകളെ ഏല്പ്പിച്ചതിലാണ് ബാലഗോപാല് വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചത്. ധനവകുപ്പു തന്നെ തയാറാക്കേണ്ടതിനു പകരം മറ്റൊരു സമിതിയെ ഏല്പിക്കുകയും അവര്ക്കു രേഖകള് കൈമാറുകയും ചെയ്തത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കുന്നതില് പേടിയില്ലെന്നും സത്യം എല്ലാവരും അറിയുന്നതു നല്ലതാണെന്നും പറഞ്ഞ കെ.എന്.ബാലഗോപാല് ധനവകുപ്പിന്റെ രേഖകള് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സിഎജിക്കാണെന്നും രഹസ്യരേഖകള് വളരെ കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര് മാത്രമേ കാണാറുള്ളുവെന്നും. അത്തരം രേഖകള് കമ്മിറ്റിക്കു കൊടുത്തത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണെന്നും. രഹസ്യങ്ങള് പുറത്തു പോകുന്നത് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ താളം തെറ്റിക്കുമെന്നും സിഎജിക്കു പോലും കൊടുക്കാത്ത രേഖകള് പുറത്തു കൊടുത്തത് ചട്ടലംഘനമാണെന്നും പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ കെഎൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യമാണെന്നും രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കിയതെന്നും കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ധനസ്ഥിതി പൊതുജനങ്ങൾ അറിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ വിശദീകരണം വീണിടത്ത് കിടന്ന് ഉരുളലാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി ന്വിജയൻ പറഞ്ഞു. മറ്റു സര്ക്കാരുകള് പുറത്തിറക്കിയ ധവളപത്രങ്ങള് രാഷ്ട്രീയരേഖയാണെന്നും ഇപ്പോഴത്തേതാണ് ശരിയായ ധവളപത്രമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം വിചിത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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