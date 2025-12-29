ഓഫീസ് കെട്ടിട വിവാദം: എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ സൗകര്യമുള്ള മുറി ഉണ്ടായിട്ടും എന്തിന് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; പ്രശാന്തിനെതിരെ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ

തിരുവനന്തപുരം: വികെ പ്രശാന്തിനെതിരെയുള്ള ഓഫീസ് മുറി വിവാദത്തിൽ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ രംഗത്ത്. എംഎല്എ ഹോസ്റ്റലില് സൗകര്യങ്ങളുള്ള മുറി ഉണ്ടായിട്ടും എന്തിന് വാടക കെട്ടിടത്തില് ഇരിക്കുന്നുവെന്ന കൊറേയവുമായിട്ടാണ് ശബരിനാഥന് രംഗത്തെത്തിയത്.
എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രശാന്തിന് മുറിയുണ്ടെന്നും പിന്നെ എന്തിനാണ് കോർപറേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ചോദ്യമാണ് ശബരീനാഥ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശബരിനാഥ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിയമസഭയുടെ എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലുള്ളത് വികെ പ്രശാന്തിന്റെ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലാണ്. നല്ല മുറികളും കമ്പ്യൂട്ടർ സജ്ജീകരണവും കാർ പാർക്കിങ്ങും തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യവുമുള്ള എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ നിള ബ്ലോക്കിൽ 31,32 നമ്പറിൽ രണ്ട് ഓഫീസ് മുറികൾ പ്രശാന്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് കോർപറേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രശാന്ത് ഓഫീസ് ഒഴിയണം എന്നാണ് ശബരീനാഥൻ പറയുന്നത്.
ഫേയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു...
